美軍疑對運毒船殺無赦惹議 川普挺自家防長

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
川普日前在「真實社群」上公布的解密影像，顯示一艘疑似運毒船隻遭美軍擊沉。華郵報導稱美軍二度攻擊炸死倖存者，川普表示會調查，但相信國防部長赫塞斯沒下「格殺令」 。路透
華盛頓郵報十一月卅日報導，美軍在加勒比海對一艘疑似運毒船連續攻擊兩次，以執行美國國防部長赫塞斯「殺光所有人」的指令。美國總統川普同日指稱，自己「並不想那樣；我們會調查」。

這起事件發生於九月二日，這是美軍在加勒比海地區鎖定所謂運毒船發動的首次軍事行動。兩位知情人士說，美軍先發射一枚飛彈命中目標船隻，船上原本有十一人。但執行此一特種作戰的美軍指揮官，在透過無人機發現有兩名男子仍緊抓著冒煙中的船體後，隨即下令再次攻擊，使這兩人粉身碎骨葬身海中。

華郵及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一月卅日報導，美軍在行動前就收到赫塞斯的「殺無赦」指令。川普對此為赫塞斯辯護，在空軍一號對媒體說，「我會去了解這事，但彼特（赫塞斯名字）講，他沒下令殺死那兩人、沒那樣說，我百分百相信他」。

川普還說，「我們會調查；我並不想那樣，用不著做第二次攻擊，第一次就很致命」。赫塞斯也駁斥這是「假新聞」。

自九月以來，美軍鎖定攻擊加勒比海及東太平洋疑似販毒的船舶，已造成至少八十三人喪生。有專家與美國國會議員質疑美國這些軍事行動的合法性。共和黨籍聯邦參議院軍委會主席韋克爾及該委員會民主黨籍首席議員里德十月就將他們致函五角大廈的內容公開，要求提供與這些攻擊行動有關的命令、紀錄及法律上的基本理由。

美國喬治城大學學者亨特利說，若船上人員已喪失戰鬥力，卻下令不留活口，這構成戰爭罪。委內瑞拉鄰國哥倫比亞總統裴卓十一月即下令哥國安全部隊，暫停和美國共享情資，以免川普政府藉此在加勒比海攻擊船隻。美聯社此前報導，美哥關係已因此惡化。

