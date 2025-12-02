高市早苗引用「進擊的巨人」 台詞 喊話外資投資日本
日本首相高市早苗今天在東京出席一場沙烏地阿拉伯投資家與企業相關人士的活動，在致詞時引用動畫「進擊的巨人」主角艾連台詞的英語版，呼籲外資擴大對日投資。
讀賣新聞報導，高市表示，日本政府將透過在人工智慧（AI）、造船等領域投入官民資金來推動經濟成長，並強調日本市場的吸引力。
她在談及日本的經濟安全保障時指出，考量稀土等重要資源，「過度依賴他國物資，恐導致供應風險」，表示將透過供應鏈多元化，以及推動危機管理投資，來實現經濟成長。
她接著提到日本漫畫與動畫在沙烏地阿拉伯頗受歡迎，並以「進擊的巨人」中的名台詞向與會者喊話，「閉嘴，把一切都投資在我身上（Just shut yourmouths. And invest everything in me.）。」
最後，她以已故前首相安倍晉三曾在演說時使用的句子作結：「日本回來了，投資日本吧（Japan is back.Invest Japan.）」，會場隨即響起更熱烈的掌聲與笑聲。
