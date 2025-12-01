快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

民主剛果宣布：最近一波伊波拉疫情結束 至少奪34命

中央社／ 金夏沙1日綜合外電報導

剛果民主共和國（DR Congo、簡稱民主剛果）衛生當局今天宣布，該國近期爆發的伊波拉（Ebola）病毒感染流行已經結束。自今年8月以來，這波疫情至少造成34人死亡。

法新社報導，儘管疫苗與治療近年已有進步，伊波拉病毒仍常常致命。過去50年來，它在非洲已奪走1.5萬條人命。

民主剛果最嚴重的一次疫情發生在2018至2020年，期間有3500人感染，其中近2300人死亡。

國家公共衛生研究院（INSP）院長卡扎迪（Dieudonne Mwamba Kazadi）在金夏沙（Kinshasa）舉行正式儀式前表示，疫情「實際上已結束」。

卡扎迪說，53例確診病例中至少有34人死亡，另有11起死亡案例疑似由病毒造成，可能使死亡總數達到45人。

民主剛果1976年首次發現伊波拉病毒，當時該國名稱為薩伊（Zaire），迄今已爆發16次疫情。

最近這波疫情於今年8月20日在中部開賽省（Kasai）爆發，當時一名34歲的孕婦被送至醫院治療。民主剛果政府在9月初正式宣布疫情爆發。

疫情 伊波拉病毒 剛果

延伸閱讀

幾內亞比索政變總統出逃 自塞內加爾抵剛果共和國

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診

相關新聞

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

英國衛報的外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）發布專文，指出川普的軟弱和搖擺不定，使中國大陸加強施壓台灣...

被控賄賂前南韓第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法

首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓...

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列總理內唐亞胡對自己拖延了5年的貪污案申請特赦，選在這個時間點有多方考量！以國總理內唐亞胡日前向總統赫佐格提特赦，聲明內未承認任何罪行，聲稱當下國家要促進團結，外媒分析，美國總統川普的求情呼籲、國內司法訴訟壓力增加、外部戰爭局勢漸緩，促使內唐亞胡終結迂迴戰，以國司法是否批准特赦，將牽動未來法律體制走向。

日本同婚訴訟重大挫敗！2026年決戰最高法院

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金...

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。