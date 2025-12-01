快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區

中央社／ 貝魯特1日綜合外電報導
教宗良十四世。(美聯社)
教宗良十四世。(美聯社)

羅馬天主教教宗良十四世海外首訪第二站黎巴嫩的行程進入第2天，他今天造訪黎國首都貝魯特以北山區一處知名朝聖地，祈求和平降臨黎巴嫩和周遭地區。

法新社報導，良十四世（Pope Leo XIV）搭乘教宗專車沿著蜿蜒山路前往黎巴嫩以北山區安納亞（Annaya）一座修道院時，數以千計民眾在路旁高聲呼喊並灑米以示慶祝。

教宗在燭光搖曳的石造修道院內表示：「我們為世界祈求和平，特別懇求和平降臨黎巴嫩和整個黎凡特（Levant）地區。」

這座修道院是黎巴嫩聖人聖夏貝爾（Saint Charbel）的長眠之地，他在1977年由教廷正式封聖，在黎巴嫩基督教群體之外也極受尊崇。

經過嚴格安檢的數以千計民眾聚集修道院外，其中一位民眾達克卡什（Jihane Daccache）告訴法新社，「教宗今天到訪這片長期渴望和平的土地，深具有歷史意義。他為我和所有黎巴嫩人帶來希望與信仰」，儘管前方仍有艱難險阻。

今天一早數千民眾冒雨聚集在貝魯特以北街道旁熱烈歡迎教宗車隊經過，人潮中有人揮舞黎巴嫩或梵蒂岡國旗。

61歲家庭主婦達拉歐尼（Therese Daraouni）興奮地告訴法新社：「大家都特地去羅馬朝見教宗，這次是他來到我們身邊，這是最偉大的祝福，也是黎巴嫩最大的恩典和希望。期盼大家能為了黎巴嫩和國家團結起來。」

期盼一睹教宗風采的當地民眾齊迪亞克（YasmineChidiac）表示，「我們竭誠歡迎教宗到訪，他這次行程使我們重新展現笑容。我們始終對和平到來懷抱盼望和信心，並期盼黎巴嫩能持續成為世界燈塔以及人們交流的地方」。

良十四世隨後前往貝魯特以北的哈里薩（Harissa）一處朝聖地向主教和神職人員發表演說，當地有一尊巨大黎巴嫩聖母像（Our Lady of Lebanon）矗立在陡峭山頂上，俯瞰地中海。

教宗還將前往貝魯特市中心的烈士廣場（Martyrs'Square），與黎國政府承認的18個宗教派別人士進行跨宗教交流。

貝魯特當局宣布今、明2天為國定假日，並實施道路封閉和全面禁止無人機拍攝等措施，以提升教宗到訪期間的維安層級。

黎巴嫩 教宗 羅馬

延伸閱讀

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

梵蒂岡等12個邦交國邦誼穩固？ 吳志中：我認為不會斷交

關切中東和平…教宗良十四世海外首訪 第一站土耳其

教宗良十四世首次海外行程 中東和平成焦點

相關新聞

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

英國衛報的外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）發布專文，指出川普的軟弱和搖擺不定，使中國大陸加強施壓台灣...

被控賄賂前南韓第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法

首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓...

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列總理內唐亞胡對自己拖延了5年的貪污案申請特赦，選在這個時間點有多方考量！以國總理內唐亞胡日前向總統赫佐格提特赦，聲明內未承認任何罪行，聲稱當下國家要促進團結，外媒分析，美國總統川普的求情呼籲、國內司法訴訟壓力增加、外部戰爭局勢漸緩，促使內唐亞胡終結迂迴戰，以國司法是否批准特赦，將牽動未來法律體制走向。

日本同婚訴訟重大挫敗！2026年決戰最高法院

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金...

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。