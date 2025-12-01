教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區
羅馬天主教教宗良十四世海外首訪第二站黎巴嫩的行程進入第2天，他今天造訪黎國首都貝魯特以北山區一處知名朝聖地，祈求和平降臨黎巴嫩和周遭地區。
法新社報導，良十四世（Pope Leo XIV）搭乘教宗專車沿著蜿蜒山路前往黎巴嫩以北山區安納亞（Annaya）一座修道院時，數以千計民眾在路旁高聲呼喊並灑米以示慶祝。
教宗在燭光搖曳的石造修道院內表示：「我們為世界祈求和平，特別懇求和平降臨黎巴嫩和整個黎凡特（Levant）地區。」
這座修道院是黎巴嫩聖人聖夏貝爾（Saint Charbel）的長眠之地，他在1977年由教廷正式封聖，在黎巴嫩基督教群體之外也極受尊崇。
經過嚴格安檢的數以千計民眾聚集修道院外，其中一位民眾達克卡什（Jihane Daccache）告訴法新社，「教宗今天到訪這片長期渴望和平的土地，深具有歷史意義。他為我和所有黎巴嫩人帶來希望與信仰」，儘管前方仍有艱難險阻。
今天一早數千民眾冒雨聚集在貝魯特以北街道旁熱烈歡迎教宗車隊經過，人潮中有人揮舞黎巴嫩或梵蒂岡國旗。
61歲家庭主婦達拉歐尼（Therese Daraouni）興奮地告訴法新社：「大家都特地去羅馬朝見教宗，這次是他來到我們身邊，這是最偉大的祝福，也是黎巴嫩最大的恩典和希望。期盼大家能為了黎巴嫩和國家團結起來。」
期盼一睹教宗風采的當地民眾齊迪亞克（YasmineChidiac）表示，「我們竭誠歡迎教宗到訪，他這次行程使我們重新展現笑容。我們始終對和平到來懷抱盼望和信心，並期盼黎巴嫩能持續成為世界燈塔以及人們交流的地方」。
良十四世隨後前往貝魯特以北的哈里薩（Harissa）一處朝聖地向主教和神職人員發表演說，當地有一尊巨大黎巴嫩聖母像（Our Lady of Lebanon）矗立在陡峭山頂上，俯瞰地中海。
教宗還將前往貝魯特市中心的烈士廣場（Martyrs'Square），與黎國政府承認的18個宗教派別人士進行跨宗教交流。
貝魯特當局宣布今、明2天為國定假日，並實施道路封閉和全面禁止無人機拍攝等措施，以提升教宗到訪期間的維安層級。
