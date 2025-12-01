快訊

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
提斯多爾（Simon Tisdall）指出，川普的軟弱和搖擺不定，使中國大陸加強施壓台灣。路透
英國衛報的外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）發布專文，指出川普的軟弱和搖擺不定，使中國大陸加強施壓台灣；純然的無知，在惡意、歷史偏見、互相誤解的餵養下，往往是關鍵火花，會點燃醞釀中的國際衝突。

提斯多爾引用美國分析師白蘭斯（Hal Brands）的看法。白蘭斯寫道，習近平作法是逐漸升級的全面性施壓，這是典型的「蟒蛇策略」，即愈縮愈緊，直到台灣屈服，這派觀點認為孤立和士氣低落，最終會導致投降。中國的主要做法，是在台灣營造中國力量無可抵禦之感，並在美國助長干預成本過高的信念，進而讓台灣人民相信，到了某一天，最佳選項是不戰而降。

文章稱，習近平今年成功打退川普的關稅霸凌，他限制稀土出口的猛烈報復，更擊垮華府，這是全球地緣政治力量轉變的關鍵時刻。無計可施的川普從大打貿易戰，轉向對受邀在明年4月訪問北京，大肆表達感謝。川普隨後不再給予台灣公開保證，中日緊張升溫後，川普並在與日相高市早苗的通話，呼籲她保持沉默。川普對習近平的逢迎，強化了台日的恐懼，擔心川普不可靠，這點烏克蘭心知肚明。

提斯多爾說，外界日益質疑，川普為緩和美中關係，最終或許會把台灣防衛放在次要地位。目前他的態度搖擺不定，承諾的軍購案延後、或尚未抵達。

不只台灣和日本擔心川普不了解箇中的利害關係，中國專家席恩（Jonathan Czin）也說，川普當局一心優先考慮貿易，把外交爭議的棘手議題掃到地毯下。

提斯多爾指出，一如1938年的捷克斯洛伐克（遭德國佔領）、現今的烏克蘭、未來或許是台灣。台灣總統賴清德說：「歷史證明，向侵略者妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役」。但川普不讀歷史，他的無知是致命的。

