越南民運人士易瓊布達遭泰國引渡回國 面臨10年徒刑

中央社／ 曼谷1日綜合外電報導

根據律師說法，擁有聯合國（UN）難民身分的越南高地民族權利運動人士易瓊布達（Y Quynh Bdap）已於11月28日遭到泰國當局引渡回越南，他在越南面臨10年徒刑。

法新社報導，越南警方指稱，2018年起流亡泰國的易瓊布達是越南民運組織「高地民族捍衛正義」（Montagnards Stand for Justice）的創辦人，並指控他發動2023年在西原（Central Highlands）的警察哨站攻擊事件。

當時有數名槍手騎乘機車朝2處警察哨站開火，合計造成9人死亡。這是罕見對越共當局採取的暴力行動。

易瓊布達被控從遠端指揮「高地民族捍衛正義」成員犯案，並依恐怖主義罪名將他起訴。儘管他否認指控，仍於去年1月遭到越南法院判決有罪。

高地民族（montagnard）是越南西原部落的統稱，而「高地民族捍衛正義」的訴求是讓高地部落及越南少數民族享有宗教自由。越南當局則將其成員貼上「恐怖分子」標籤。

易瓊布達去年12月遭到泰國當局以未持有合法旅行證件逾期居留為由，一直將他關押在曼谷1座監獄。聯合國所屬專家去年已警告，若他被遣返回越南，可能面臨「酷刑與其他不當對待或懲罰」。

然而，泰國上訴法院上週裁准引渡易瓊布達。泰國矯正司於是在11月28日發布聲明表示，他們已與泰國警方協調要將易瓊布達遣返回越南。

易瓊布達的律師柏格曼（Nadthasiri Bergman）今天告訴法新社，泰國移民局說，易瓊布達已於11月28日移交給越南官方，「此外未提供進一步細節。關於他的下落我們沒有消息」。

法新社尚無法聯絡上泰國移民局的1名發言人。

越南 泰國 高地

