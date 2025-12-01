快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

南韓反中示威掀爭議 言論自由與毀謗管制界線模糊

中央社／ 首爾1日專電

韓國近期出現反中示威的頻率增加，其中不乏激進言論與行動，部分意見認為應管制這類「仇恨言論」，但也有人反對這種「干涉言論自由」的措施，引發論戰。

近年韓國人對中國觀感不佳、反中情緒日漸發酵，在政府開始實施中國人免簽入境措施後似乎達到新高峰，一個新政黨在人來車往的地鐵永登浦區廳站十字路口掛上布條，寫著「媽媽害怕誘拐、綁架、買賣器官，停止中國人免簽入境」。

如此針對單一國家且涉及人權問題的言論引發許多投訴，韓國行政安全部對此表示，如果布條內容涉及侵犯人權的問題，政府可以予以制止，但言論自由與仇恨言論管制的界線仍舊模糊不清。

同樣的問題也出現在相關法案訂定上。為了減少公共場合出現仇恨言論及行為，韓國執政黨共同民主黨議員發起法案，提議對侮蔑特定國家或集團的行為處以徒刑，但這項法案很快就被批為「反中示威禁止法」，侵害言論自由。

韓國政府不得不面對言論自由與仇恨言論管制的問題，因為這類反中國活動已經開始影響到國民及觀光客的安全。根據韓國國會文化體育觀光委員會10月公布資料，首爾明洞、弘大等主要觀光區今年以來舉行的反中示威已經達到56件，較2024年的4件成長14倍。

韓國文化體育觀光部表示，雖然還沒有統計數據證明反中示威增加會影響觀光客人數，但考慮到觀光區形象可能受損，當局正在加強監管。韓聯社日前獨家報導，文體部已正式向警察廳要求恢復「觀光警察隊」的組織，但遭到拒絕。

觀光警察隊是由擅長英文、中文及日文等外語的警察組成，但由於人力減少及組織效率化需求，在2023年11月正式解散。警察廳表示，再次進行組織改組並不容易。

韓媒時事in與民調機構Korea Research進行調查顯示，韓國的反中情緒主要來自空氣污染、中國人對韓國人犯罪、非法捕撈及COVID-19疫情應對措施等事件帶來的負面看法，在所有年齡層中，20多歲及30多歲年輕人對這類事件的負面看法最為強烈，對中國的「情感溫度」也最低。

調查也指出，韓國年輕人反中的態度更接近「輕視」，他們雖然承認中國在人工智慧等技術領域的發展，但也相對認為中國「公民意識」與「民主水準」並不及格，同時，他們比其他世代更重視中國的網路審查及中韓之間的歷史、文化衝突。

韓國 反中 警察

延伸閱讀

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

桌球／混合團體世界盃 中華隊先盛後衰不敵韓國

相關新聞

被控賄賂前南韓第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法

首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓...

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列總理內唐亞胡對自己拖延了5年的貪污案申請特赦，選在這個時間點有多方考量！以國總理內唐亞胡日前向總統赫佐格提特赦，聲明內未承認任何罪行，聲稱當下國家要促進團結，外媒分析，美國總統川普的求情呼籲、國內司法訴訟壓力增加、外部戰爭局勢漸緩，促使內唐亞胡終結迂迴戰，以國司法是否批准特赦，將牽動未來法律體制走向。

日本同婚訴訟重大挫敗！2026年決戰最高法院

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金...

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

加薩走廊衛生部11月29日說，自前年10月當地發生戰爭以來，已確認因戰禍喪生的死者破7萬人、逾17萬人受傷。羅馬天主教教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。