被控賄賂前南韓第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法
首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓鶴子坐著輪椅出庭，否認所有指控。
法新社報導，現年82歲的被告韓鶴子今年9月遭逮捕，此事在「世界和平統一家庭聯合會」引發強烈震撼。該會宣稱全球擁有1000萬名信徒，並掌控龐大的商業帝國。
獲信徒尊稱為「真母」的韓鶴子被指控以禮物行賄前總統尹錫悅的妻子金建希，包括名牌手袋與鑽石項鍊。韓鶴子也面臨對一名與尹錫悅有關的國會議員提供現金的貪腐指控。
根據庭審記錄，辯護律師否認她曾向金建希或該名國會議員行賄，堅稱這些禮物是由前教會人員自行安排，未經她知情或同意。
辯護律師說：「我們不承認任何指控。」
檢方則駁斥，稱韓鶴子的所作所為「極其惡劣」。
他們指出，教會信徒在財務困難下仍向教會捐款，但這些款項卻被用於「支付保釋金以及從事不法政治交易」。
另一宗案件的審判將在12月9日開庭，韓鶴子面臨違反政黨法的指控。
檢方認為，她曾指示超過2000名教會信徒加入尹錫悅所屬的「國民力量黨」（People Power Party），試圖左右黨內大會的結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言