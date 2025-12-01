聖露西亞大選登場 經濟、治安及投資型公民計畫成焦點

快訊

中央社／ 聖露西亞首都卡斯翠1日綜合外電報導

台灣友邦聖露西亞今天舉行國會議員及新任總理選舉。本次選舉聚焦這座加勒比海島國的經濟治理、暴力犯罪及投資型公民（CBI）計畫等議題。

路透社報導，現任總理皮耶（Philip Pierre）領導的聖露西亞勞工黨（Saint Lucia Labour Party）在國會兩院均占有多數。

勞工黨將力圖抵擋保守派反對黨領袖查士納（AllenChastanet）的挑戰。查士納在皮耶之前擔任聖露西亞總理，領導約18萬人口。

查士納與皮耶皆曾率團訪台。

查士納領導的保守派聯合工人黨（United WorkersParty）尋求加強國際安全合作，並提升財務透明度；皮耶則主張穩定及審慎的經濟管理。

查士納稱在皮耶領導下，安全狀況惡化，部分原因在於美方限縮對當地警方的支援。他也要求對聖露西亞CBI計畫進行更透明的審計。

CBI計畫是東加勒比海多個島國的稅收重要來源，但該政策使得這些國家與美國政府之間關係緊張，美方稱CBI計畫可能會被中國或伊朗的不良分子利用。

但華府自己今年也提出「金卡」簽證計畫，加速富人移民流程。

鄰近聖露西亞的聖文森及格瑞那丁11月27日剛舉行選舉，在那裡，反對黨幾乎席捲所有議席，結束龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的總理任期。

時值美國正在加勒比海加強軍事部署，美方表示，此舉旨在打擊委內瑞拉周邊毒品販運行徑。多明尼加共和國與千里達及托巴哥當局已允許美艦泊靠其港口。

