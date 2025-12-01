日本執政聯盟同意 若談不攏擬砍45個眾院席次

日本執政聯盟的黨魁今天開會協商削減眾議院總席次的法案，雙方同意若1年內談不攏削減手法等細節，將在法案納入削減25席小選舉區（單一選區）與20席比例代表，共45席的內容。

「讀賣新聞」報導，身兼自民黨總裁（黨主席）的日相高市早苗今天與身兼大阪府知事的日本維新會代表（黨主席）吉村洋文，分別率領兩黨團隊在首相官邸開會。

吉村會後向媒體表示，「雙方談妥以削減25席小選舉區與20席比例代表為基礎的條文」。

而自、維兩黨預計在相關法案中規定在1年內，透過朝野協商敲定削減對象等細節。維新會方面考量未來協商可能破局，希望透過今天達成的共識「擔保實效性」。

接下來，自ˋ維兩黨希望在本屆臨時國會提出並通過相關法案。

「日本經濟新聞」報導，自、維兩黨在聯合執政協議書中，明確記載以削減眾議院總席次（目前為465席）的1成為目標。而兩黨今天談成的45個議席，約為465席的1成。

當初，維新會主張若1年內沒有結論，將削減眾院比例代表50個席次，不過自民黨方面對此有異議之外，維新會方面為了爭取在野黨同意，決定把小選舉區也納入削減範圍，最終達成折中方案。

報導分析，削減眾院總席次被維新會定位成優先要務，若這項議題敲定，也能減少聯合政府不穩定的因素。

吉村會後強調，「能達成共識意義重大」。削減小選舉區將參考眾院選區劃定審議會（區劃審）的討論結果決定。

對此，日本在野黨對於這項議題抱持著警戒。立憲民主黨幹事長安住淳批評，「這是在打壓小黨」。公明黨代表齊藤鐵夫也提醒，「這等同於切割少數民意」。

自、維兩黨已於11月下旬確認，以不超過420人為範圍，目標削減眾院總席次465席的1成，以及推動在2026年春天左右，彙整與朝野各黨協商過後的選舉制度改革方案。

自民黨眾院黨團於11月底接納隸屬眾院派系「改革會」的3名無黨籍眾議員，與維新會合計確保過半數的233席。不過，執政聯盟在參議院則尚未取得過半席次。

接下來，相關法案預計將提交給眾院政治改革特別委員會審議。由於該委員會主席由立憲民主黨籍議員擔任，後續討論未必能照執政聯盟的節奏進行。