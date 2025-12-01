以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列總理內唐亞胡對自己拖延了5年的貪污案申請特赦，選在這個時間點有多方考量！以國總理內唐亞胡日前向總統赫佐格提特赦，聲明內未承認任何罪行，聲稱當下國家要促進團結，外媒分析，美國總統川普的求情呼籲、國內司法訴訟壓力增加、外部戰爭局勢漸緩，促使內唐亞胡終結迂迴戰，以國司法是否批准特赦，將牽動未來法律體制走向。

特赦申請

根據《歐洲新聞網》報導，以色列總理內唐亞胡日前針對自己陷入長達5年的貪污案發聲，他正式向總統赫佐格提特赦，總統辦公室指出，此舉非同尋常，也證實特赦請求已經移交至司法部徵詢專業意見，最終將由赫佐格做出決定。同時，內唐亞胡還發布聲明，再度質疑針對自己的指控與司法程序的合法性，聲明全未承認罪行，也不打算辭去總理職務。

內唐亞胡認為，這項司法控訴與交叉質詢、審判正在撕裂以色列，若能獲得特赦，即能更有效推動以色列的國家利益，結束無謂的政治鬥爭。據了解，內唐亞胡被檢方以收賄、詐欺、違背公眾信任的指控起訴，全案以貪污為主，讓內唐亞胡成為該國史上首位接受司法審訊的現任總理。

拖延貪污案

內唐亞胡面對貪污案主要採取的是「拖字訣」，根據《以色列時報》報導，內唐亞胡多年以國家戰事、外交出訪、個人健康為由，不斷拖延避審，例如上個月中，本要舉行的庭訊，被內唐亞胡以安全理由而取消，庭審判刑最快要到2026年，甚至還能到最高法院再上訴。

但為何能夠拖延了5年的貪污案，內唐亞胡本次選擇正面迎戰、提出特赦要求呢？ 據《NBC新聞網》分析，內唐亞胡這次做決定或許有3種考量，首先是美國總統川普的求情，川普此前把內唐亞胡受到的指控跟他自己的境遇相連結，認為很多指控都是披著司法的政治迫害，前兩個月甚至二度呼籲特赦內唐亞胡，考慮到美以的政治交情與影響力，這是內唐亞胡得以善用的靠山。

多方考量改對決

其次是以色列國內的反對聲浪攀升，司法訴訟壓力增大，由於內唐亞胡多次以政務繁忙的理由拖延，從11月開始被增加聽證會場次，每週舉行4場、內唐亞胡被要求要出席3場，即便他找出各式各樣的「正當理由」拖延，恐怕無法再撐幾週。

最後是內唐亞胡愛用的「請假理由」失效：外部戰事壓力，此前內唐亞胡都把加薩局勢當成自己的拖延籌碼，利用外部壓力來閃躲貪污案，但在國際斡旋下，加薩雖然未恢復到停火階段，但戰爭與人質拯救不再是內唐亞胡用來操作輿論的手段。

至於內唐亞胡的特赦聲明，反對派相當不滿，他們認為內唐亞胡罔顧以色列的司法獨立性，要是通過，內唐亞胡開創的總理凌駕法治會是危險先例。

