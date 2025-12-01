亞洲洪患死亡破千 重災區印尼、斯里蘭卡軍方馳援

快訊

中央社／ 巴東1日綜合外電報導
印尼、泰國與馬來西亞遭遇豪雨侵襲，引發洪水與土石流災情，(路透)

亞洲多地近期發生致命洪患與山崩，截至今天為止，死亡人數已突破1000人，災情最嚴重的斯里蘭卡印尼已派遣軍隊協助災民。

法新社報導，不同天氣系統上週為整個斯里蘭卡全境與印尼蘇門答臘大部分地區、泰國南部及馬來西亞北部帶來持續性的大豪雨。

連日的雨勢讓居民被困在屋頂等待船隻或直升機救援，整個村莊因此與外界失聯，無法獲得救助。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天抵達北蘇門答臘省（North Sumatra）時表示：「希望最嚴重的情況已經過去。」

他還說，政府「現在的首要任務就是如何儘速送達必要的援助」，特別著重於部分仍與外界隔絕的地區。

普拉伯沃面臨日益增大的壓力，要求其針對已造成至少502人死亡、逾500人失蹤的洪水與山崩災情，宣布國家進入緊急狀態。

與斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）不同，他至今尚未公開呼籲國際援助。

這是印尼自2018年蘇拉威西島（Sulawesi）發生大地震，引發海嘯造成逾2000人罹難以來，傷亡的最慘重的天災。

在斯里蘭卡方面，政府呼籲國際援助，並動用軍用直升機救援因洪患與山崩受困的民眾。

斯里蘭卡官員今天說，已至少有340人喪生，仍有更多人失蹤。

斯里蘭卡 印尼 山崩

