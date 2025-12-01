阿聯迎建國54年 促國慶日為「聯合節」深化國家團結

全世界最富裕國家之一的阿拉伯聯合大公國即將在2日迎來建國54年國慶日，阿聯政府已宣布私人企業可享2天國慶假期，更推崇將「國慶日」深化為「聯合節」的歷史意義，強調這是一個凝聚國民團結和歸屬感的節日。

阿聯人力資源部（MoHRE）已正式官宣國慶日放假時間：12月1日和2日為全國帶薪假期。

根據阿聯「海灣時報」（Khaleej Times），阿拉伯聯合大公國國土在公元7世紀時隸屬於「哈里發國」（caliphate），即阿拉伯帝國（Arab Empire）。此後各有不同外來勢力入侵哈里發國。英國於1820年要求當地7個酋長國簽訂「永久休戰條約」，後在1971年3月宣布終止條約，同年12月2日，阿聯正式建國。

阿聯在1971年以「大公國」形式存在的聯邦制主權國家之前，僅為分散的部落酋長國，現由7個酋長國聯合組成。這些酋長國是阿拉伯傳統的政治實體，由世襲的酋長（阿拉伯語稱為Emir）統治領土。

1971年建國時僅有6個酋長國：面積最大的阿布達比（Abu Dhabi）、杜拜（Dubai）、沙迦（Sharjah）、阿吉曼（Ajman）、歐姆庫溫（Umm AlQuwain）、及富查伊哈（Fujairah）；1972年拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）加入後形成7國聯邦。

阿聯國慶日現在又稱「阿提哈德『聯合』節」（EidAl Etihad）。阿提哈德（Etihad）的阿拉伯語原意即為聯合。海灣時報說，從國慶日轉型為聯合節，不僅是一個新名稱，更是回歸這個國家的歷史和身分。

「聯合節」這一說法最初的來源是因為阿聯首任總統，即阿布達比邦長謝赫·扎耶德·本·蘇爾坦·阿勒納哈揚 （Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan）特別強調團結。他常說，「聯合是最強大的堡壘、最堅實的基礎。」

近年來阿聯政府特別推崇「聯合節」，認為「聯合」這個用詞可強化國家的聯合建國核心精神。因此當地媒體逐漸頻繁引用「聯合節」。現在當地輿論普遍認為「聯合性節日」更可完美表達出這一個節日對每一名國家公民的情感和歷史意義，尤其強調「團結」，鼓勵國民謹記國家和共同未來的重要性，將節慶深化為一種真正的歸屬感。

阿聯另一個俗稱是「沙漠中的花朵」，外籍人口占有75%，主要來自印度及巴基斯坦等國，為當地提供勞動服務工作。雖然阿拉伯語是官方語言，但普遍使用英語。

阿聯自1966年發現石油後，即迅速躍升為世界最富裕的國家之一。根據國際貨幣基金組織數據，阿聯2024年以購買力平價（PPP）為基礎計算出的人均國內生產毛額（GDP）約8萬2000美元，全球排名第6，居於盧森堡、愛爾蘭、新加坡、卡達、瑞士之後。

「購買力平價」是衡量富裕程度的常用指標，在調整各國生活成本差異後，反映出國民的實際購買力和生活水準。

阿聯公民及居民不僅享有高收入，且無個人所得稅，而這正是可靈活支配收入的關鍵。近年來，首都阿布達比（Abu Dhabi）和第一大商業城市杜拜（Dubai）的房地產發展，更成為全球矚目焦點。

當地居民大多為遜尼派伊斯蘭教徒，也採行等同神諭的伊斯蘭律法（Shariah）。因此，在阿聯工作、居留或從事商旅的外籍人士，也都應尊重當地的伊斯蘭教習俗，比方不宜傳著過度暴露的服裝；與教徒聚餐時，避免點食豬肉及酒類飲料；情侶在公共場所避免過於親密的肢體互動。