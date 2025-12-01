快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

阿聯迎建國54年 促國慶日為「聯合節」深化國家團結

中央社／ 開羅1日專電

全世界最富裕國家之一的阿拉伯聯合大公國即將在2日迎來建國54年國慶日，阿聯政府已宣布私人企業可享2天國慶假期，更推崇將「國慶日」深化為「聯合節」的歷史意義，強調這是一個凝聚國民團結和歸屬感的節日

阿聯人力資源部（MoHRE）已正式官宣國慶日放假時間：12月1日和2日為全國帶薪假期。

根據阿聯「海灣時報」（Khaleej Times），阿拉伯聯合大公國國土在公元7世紀時隸屬於「哈里發國」（caliphate），即阿拉伯帝國（Arab Empire）。此後各有不同外來勢力入侵哈里發國。英國於1820年要求當地7個酋長國簽訂「永久休戰條約」，後在1971年3月宣布終止條約，同年12月2日，阿聯正式建國。

阿聯在1971年以「大公國」形式存在的聯邦制主權國家之前，僅為分散的部落酋長國，現由7個酋長國聯合組成。這些酋長國是阿拉伯傳統的政治實體，由世襲的酋長（阿拉伯語稱為Emir）統治領土。

1971年建國時僅有6個酋長國：面積最大的阿布達比（Abu Dhabi）、杜拜（Dubai）、沙迦（Sharjah）、阿吉曼（Ajman）、歐姆庫溫（Umm AlQuwain）、及富查伊哈（Fujairah）；1972年拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）加入後形成7國聯邦。

阿聯國慶日現在又稱「阿提哈德『聯合』節」（EidAl Etihad）。阿提哈德（Etihad）的阿拉伯語原意即為聯合。海灣時報說，從國慶日轉型為聯合節，不僅是一個新名稱，更是回歸這個國家的歷史和身分。

「聯合節」這一說法最初的來源是因為阿聯首任總統，即阿布達比邦長謝赫·扎耶德·本·蘇爾坦·阿勒納哈揚 （Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan）特別強調團結。他常說，「聯合是最強大的堡壘、最堅實的基礎。」

近年來阿聯政府特別推崇「聯合節」，認為「聯合」這個用詞可強化國家的聯合建國核心精神。因此當地媒體逐漸頻繁引用「聯合節」。現在當地輿論普遍認為「聯合性節日」更可完美表達出這一個節日對每一名國家公民的情感和歷史意義，尤其強調「團結」，鼓勵國民謹記國家和共同未來的重要性，將節慶深化為一種真正的歸屬感。

阿聯另一個俗稱是「沙漠中的花朵」，外籍人口占有75%，主要來自印度及巴基斯坦等國，為當地提供勞動服務工作。雖然阿拉伯語是官方語言，但普遍使用英語。

阿聯自1966年發現石油後，即迅速躍升為世界最富裕的國家之一。根據國際貨幣基金組織數據，阿聯2024年以購買力平價（PPP）為基礎計算出的人均國內生產毛額（GDP）約8萬2000美元，全球排名第6，居於盧森堡、愛爾蘭、新加坡、卡達、瑞士之後。

「購買力平價」是衡量富裕程度的常用指標，在調整各國生活成本差異後，反映出國民的實際購買力和生活水準。

阿聯公民及居民不僅享有高收入，且無個人所得稅，而這正是可靈活支配收入的關鍵。近年來，首都阿布達比（Abu Dhabi）和第一大商業城市杜拜（Dubai）的房地產發展，更成為全球矚目焦點。

當地居民大多為遜尼派伊斯蘭教徒，也採行等同神諭的伊斯蘭律法（Shariah）。因此，在阿聯工作、居留或從事商旅的外籍人士，也都應尊重當地的伊斯蘭教習俗，比方不宜傳著過度暴露的服裝；與教徒聚餐時，避免點食豬肉及酒類飲料；情侶在公共場所避免過於親密的肢體互動。

國慶 購買力 節日

延伸閱讀

「台灣錢淹腳目」聲名遠播 阿布達比官方開發商也來台賣屋

影／國人阿布達比遭拘3天獲釋 韓國瑜：謝謝張嘉郡委員

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局

國人阿布達比機場遭警登機拘捕 外交部：正釐清案情並提供後續協助

相關新聞

日本同婚訴訟重大挫敗！2026年決戰最高法院

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金...

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

加薩走廊衛生部11月29日說，自前年10月當地發生戰爭以來，已確認因戰禍喪生的死者破7萬人、逾17萬人受傷。羅馬天主教教...

日本愛子公主滿24歲 忙於公務之外認養三花貓

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天滿24歲。掌管日本皇室事務的宮內廳表示，愛子這一年忙於工作與皇室公務...

路透：安捷航空投入偵搜 強化台灣「全社會韌性」布局

安捷航空一架輕型飛機底部掛載美製雷達，飛越台灣東部外海追蹤大陸軍艦，蒐集情報供台灣軍方參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。