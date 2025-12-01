日本廣島首名女知事就任 首重牡蠣大量死亡問題

日本廣島縣前副知事橫田美香，今天以廣島縣首名女知事（相當於縣市首長）之姿踏入縣府辦公。接下來，她將優先處理縣內名產牡蠣大量死亡的問題，以及物價高漲對策。

「朝日新聞」報導，廣島縣前知事湯崎英彥因為無意續任，於任期屆滿日11月28日，結束4屆共16年的知事生涯。

54歲的橫田，在上月的知事選戰主打繼承湯崎的路線，並首度當選廣島縣知事。她曾是中央部會農林水產省的官員。

根據日本全國知事會的資訊，橫田是第8個擔任知事的女性，同時也是日本目前唯三的在職女知事，其他兩人為山形縣知事吉村美榮子，以及東京都知事小池百合子。

橫田今天上午搭乘公務車抵達縣府，並接受縣府職員歡迎與獻花。

她訓示縣府職員時，提到遵守規定與現場主義（重視實務部門的實況與現場判斷，而非僅依賴會議或上層決策的管理理念）的重要性，並說道「不做社會上不正當的事。希望大家能以縣民的視角檢視自己的工作。」

之後，橫田出席記者會時宣布，首要關注的議題是牡蠣大量死亡問題與物價高漲對策。

關於性別差距問題，橫田表示，「將探討女性難以活躍的背景，以及採取積極的對策。」

關於牡蠣問題，她表示將在縣府內部設置聯絡會議，負責共享災情，並計畫親自視察養殖現場。

日本放送協會（NHK）報導，廣島縣從今年10月起開始收成當地的特產養殖牡蠣，不過廣島縣中部與東部等地相繼出現牡蠣大量死亡的案例，進而導致縣內部分自治體（地方政府）暫停把牡蠣當作故鄉納稅回禮。