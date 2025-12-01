日本廣島首名女知事就任 首重牡蠣大量死亡問題

快訊

中央社／ 廣島1日綜合外電報導

日本廣島縣前副知事橫田美香，今天以廣島縣首名女知事（相當於縣市首長）之姿踏入縣府辦公。接下來，她將優先處理縣內名產牡蠣大量死亡的問題，以及物價高漲對策。

「朝日新聞」報導，廣島縣前知事湯崎英彥因為無意續任，於任期屆滿日11月28日，結束4屆共16年的知事生涯。

54歲的橫田，在上月的知事選戰主打繼承湯崎的路線，並首度當選廣島縣知事。她曾是中央部會農林水產省的官員。

根據日本全國知事會的資訊，橫田是第8個擔任知事的女性，同時也是日本目前唯三的在職女知事，其他兩人為山形縣知事吉村美榮子，以及東京都知事小池百合子。

橫田今天上午搭乘公務車抵達縣府，並接受縣府職員歡迎與獻花。

她訓示縣府職員時，提到遵守規定與現場主義（重視實務部門的實況與現場判斷，而非僅依賴會議或上層決策的管理理念）的重要性，並說道「不做社會上不正當的事。希望大家能以縣民的視角檢視自己的工作。」

之後，橫田出席記者會時宣布，首要關注的議題是牡蠣大量死亡問題與物價高漲對策。

關於性別差距問題，橫田表示，「將探討女性難以活躍的背景，以及採取積極的對策。」

關於牡蠣問題，她表示將在縣府內部設置聯絡會議，負責共享災情，並計畫親自視察養殖現場。

日本放送協會（NHK）報導，廣島縣從今年10月起開始收成當地的特產養殖牡蠣，不過廣島縣中部與東部等地相繼出現牡蠣大量死亡的案例，進而導致縣內部分自治體（地方政府）暫停把牡蠣當作故鄉納稅回禮。

廣島 牡蠣 日本

相關新聞

日本同婚訴訟重大挫敗！2026年決戰最高法院

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金...

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列總理內唐亞胡對自己拖延了5年的貪污案申請特赦，選在這個時間點有多方考量！以國總理內唐亞胡日前向總統赫佐格提特赦，聲明內未承認任何罪行，聲稱當下國家要促進團結，外媒分析，美國總統川普的求情呼籲、國內司法訴訟壓力增加、外部戰爭局勢漸緩，促使內唐亞胡終結迂迴戰，以國司法是否批准特赦，將牽動未來法律體制走向。

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

加薩走廊衛生部11月29日說，自前年10月當地發生戰爭以來，已確認因戰禍喪生的死者破7萬人、逾17萬人受傷。羅馬天主教教...

日本愛子公主滿24歲 忙於公務之外認養三花貓

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天滿24歲。掌管日本皇室事務的宮內廳表示，愛子這一年忙於工作與皇室公務...

