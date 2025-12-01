孟加拉2009兵變屠殺 調查指前總理哈希納授意

快訊

中央社／ 達卡1日綜合外電報導

為調查16年前血腥兵變而成立的委員會今天表示，當年那場兵變造成數十位高級軍官遭到殺害，而下令大開殺戒的，是前總理哈希納（Sheikh Hasina）。

2009年，孟加拉步槍隊（Bangladesh Rifles）的部隊在兩天叛亂中殺害74人，其中包括多位軍官。這場叛亂始於達卡並蔓延至全國，當時上任僅數週的總理哈希納政府因此動盪不安。

哈希納去年因學生領導的起義被推翻後，尤努斯（Muhammad Yunus）領導的看守政府成立調查委員會。

78歲的哈希納此後尋求在印度避難，並無視要求她返回孟加拉受審的法院命令。

委員會今天提交的報告指出，由哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）政府直接參與了這場兵變。

政府新聞辦公室引述委員會主席拉曼（FazlurRahman）指出，前國會議員塔波什（Fazle NoorTaposh）擔任「主要協調人」，並在哈希納指示下行動，而哈希納為執行殺戮「開了綠燈」。

聲明補充說：「調查中清楚顯示有外國勢力介入。」

拉曼稍後在記者會上指控印度在兵變後企圖破壞孟加拉國內局勢，並「削弱孟加拉軍隊」。

他表示：「長期以來一直存在著削弱孟加拉軍隊的陰謀。」

對於上述指控，印度尚未回應。

哈希納下台後印度一直給予支持，導致兩國關係日益緊張。

尤努斯對報告表示歡迎，稱國家多年來一直不知道2009 年屠殺事件的真相。他說：「透過這份委員會報告，真相終於揭露。」

先前對兵變的調查將原因歸咎於士兵多年來的不滿，認為他們關於加薪和改善待遇的訴求長期遭到忽視。

但該調查是在哈希納任內進行。

哈希納的反對者一直聲稱，她策劃這場兵變，是為了削弱軍方、鞏固自身權力。

孟加拉 印度 總理

相關新聞

日本同婚訴訟重大挫敗！2026年決戰最高法院

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金...

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列總理內唐亞胡對自己拖延了5年的貪污案申請特赦，選在這個時間點有多方考量！以國總理內唐亞胡日前向總統赫佐格提特赦，聲明內未承認任何罪行，聲稱當下國家要促進團結，外媒分析，美國總統川普的求情呼籲、國內司法訴訟壓力增加、外部戰爭局勢漸緩，促使內唐亞胡終結迂迴戰，以國司法是否批准特赦，將牽動未來法律體制走向。

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

加薩走廊衛生部11月29日說，自前年10月當地發生戰爭以來，已確認因戰禍喪生的死者破7萬人、逾17萬人受傷。羅馬天主教教...

日本愛子公主滿24歲 忙於公務之外認養三花貓

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天滿24歲。掌管日本皇室事務的宮內廳表示，愛子這一年忙於工作與皇室公務...

