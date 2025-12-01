聽新聞
首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴
韓國特別檢察官辦公室今天表示，特別檢察官認定首爾市長吳世勳（OhSe-hoon）涉入一名權力掮客相關醜聞，依違反政治獻金法起訴吳世勳。
路透社報導，特別檢察官團隊表示，吳世勳被控透過這名掮客進行民意調查，並讓第三方代為支付委託執行民調的費用。
隸屬執政黨國民力量黨（PPP）的吳世勳，先前否認他和這名掮客有不當行為的任何指控。
特別檢察官正在調查一件關說醜聞，前總統尹錫悅與夫人金建希（Kim Keon Hee）遭控利用這名權力掮客介選。
吳世勳於2006年至2011年擔任首爾市長，並從2021年起回鍋出任此職務，目前他被視為韓國保守派的潛在總統候選人。
