高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

中央社／ 東京1日專電
日本首相高市早苗。路透資料照片
日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」今天公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女性首相高市早苗所說的「工作、工作、工作、工作、工作」奪得。

日刊體育報導，高市早苗10月4日當選自民黨總裁後，對黨籍議員們演說時，表示她要努力「工作、工作、工作、工作、工作」，這句話立刻引爆話題。

她今天身穿招牌藍色外套出席頒獎典禮，致詞說「大家好，我是日本內閣總理大臣高市早苗，非常感謝能獲得年度大賞。」日本現任首相說的話獲得年度大賞，是2009年當時首相鳩山由紀夫以「政權交替」獲獎以來首次。

評選理由是，「近年來少有如此充滿氣勢的表述方式，使致力推動改革工作方式的經濟界大感震驚」，「雖然引發爭議，但或許實際上有不少昭和時代感到共鳴，認為『工作本來就該這樣』。」

對於當初表達決心的詞彙成為焦點，高市表示，「這句話曾引起正反意見。當時我正處於可能成為日本這個國家的經營者的立場，所以說了這句話。」

她解釋，「我只是想要表達自己要努力工作、為國民做出貢獻，絕對沒有鼓勵國民過勞的意思，希望大家不要誤會。」

主持人問到，一般「重要的話強調3次」就差不多了，她為何把「工作」說到5次。高市笑著說，「只是因為當時的氣氛，沒有特別意思。」

高市早苗全心投入工作的態度受到部分民眾支持，但也有人擔心這違背當前訴求改革工作方式、講究效率而非工時長度的精神，在日本社會引發兩極反應。

高市早苗當選總裁後，面臨公明黨退出聯合執政；就任首相後，又立刻迎接美國總統川普訪日、前往韓國參加APEC峰會，並與中國國家主席習近平會面，外交事務忙得團團轉。自民黨內甚至出現「她是不是太瘦了」的擔憂。

高市本人月前也在國會答詢時透露，「睡眠時間大約2小時，長的話4小時，這對皮膚不太好呢」。因此，朝野都在建議高市必須「勞逸結合」、「該休息就休息」，據觀察，她最近的工作節奏似乎已有所緩和。

前10名詞彙還包括，社群媒體上模仿迷因「貓頭鷹奔跑」時喊出的擬聲詞「エッホエッホ（EhhoEhho）」、大阪世博人氣吉祥物「脈脈」、美國總統川普向各國施壓的「川普關稅」、政府為壓低米價釋出儲備米的「古古古米」、票房打破日本真人電影紀錄的「國寶」，以及各地熊害頻傳而出現的「緊急獵槍/熊害」等時事話題詞彙。

日本 高市早苗

