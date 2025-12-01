法議員提案禁少女戴穆斯林頭巾 內政部長憂污名化

快訊

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

法國內政部長努涅 斯（Laurent Nunez）今天表示，他反對國會議員所提禁止少女戴穆斯林頭巾的提案，他認為此舉恐對未成年人造成「污名化」的風險。

法國擁有歐洲最大穆斯林社群之一，關於是否要進一步限制在公共場合戴頭巾的規定，目前正值極右勢力日益壯大之際，相關議題在當地引發熱議。

傳統右翼共和黨（LR）國會黨團領袖瓦奎茲（Laurent Wauquiez）上週在下議院「國民議會」提案，要求禁止未成年少女在公共場所戴頭巾。

內政部長努涅斯在接受法國BFM電視台訪問時表示：「這項提案對穆斯林族群恐造成污名化，可能讓會部分人覺得受傷。我不贊成這個做法。」

努涅斯今年10月上任，接替強硬派共和黨前任部長荷泰佑（Bruno Retailleau）。

法國上議院的共和黨籍議員則提進一步建議，包括禁止16歲以下孩童在齋戒月期間禁食。

努涅斯表示，當局對此必須「極度謹慎」，應將目標鎖定在那些試圖讓「宗教法凌駕於共和國法律」的極端派伊斯蘭主義者才是。

不過，這個議題也讓總統馬克宏（EmmanuelMacron）領導的中間偏右政府內部緊張，因為極右勢力在2027年總統大選中，被認為是有史以來最有機會贏得總統大位。

平等部長貝爾傑（Aurore Berge）向法國數位電視頻道 CNews表示，為了「保護兒童」，她支持禁止未成年人配戴頭巾。

她說：「我毫不懷疑，現在國民議會和上議院大多數議員都會投票支持這法案。」

總統馬克宏（Emmanuel Macron）中間偏右的「復興黨」（Renaissance），由前總理艾塔爾（GabrielAttal）領導，今年5月也曾提議禁止「15歲以下未成年人在公共場合配戴頭巾」。

法國依憲法規定為世俗國家，公務員、教師和學生在政府機關、公立學校等場合，不得配戴明顯宗教象徵，如基督教十字架、猶太小圓帽、印度錫克教（Sikh）頭巾或穆斯林頭巾。

