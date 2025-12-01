新加坡推東南亞AI跨國疫情平台 助區域即時防疫

快訊

中央社／ 新加坡1日專電

新加坡推出東南亞首個運用人工智慧分析跨國整合疫情數據的平台，未來可望大幅縮短疫情期間從監測到採取行動的時間，使各國能更即時調整防疫措施。

由杜克-新加坡國立大學流行病防備中心（Duke-NUS Centre for Outbreak Preparedness）主導開發的「病原數智」（PathGen）平台，獲得淡馬錫基金會、亞洲公益聯盟（Philanthropy Asia Alliance）等單位支持。東協區域各國未來可透過全新的「病原數智」平台，及早偵測新興疾病威脅，並加速制定公共衛生應對策略。

新加坡社會政策統籌部長兼衛生部長王乙康表示，COVID-19疫情促使各國重新檢視疾病監測、疫情應對及國際合作模式，但大眾對疫情的記憶正逐漸淡化，這對於面對下一次大流行並不利。

「傳染病新聞已不再占據媒體頭條，各國政府也將注意力轉向其他工作，當下一次大流行來臨時，我們可能會後悔未能保持警覺」，王乙康說，新加坡必須努力避免這種情況。

他指出，「病原數智」能比傳統方法更快速掌握病原體關鍵資訊，例如潛伏期、易感染族群、病例致死率等，「這些都是基本參數，但在冠狀病毒初期，我們對這些幾乎一無所知，也花了不少時間才了解其傳播方式以及戴口罩的重要性」，因此這些基本參數必須在疫情初期就盡可能準確掌握，希望「病原數智」能做到這一點。

聯合早報報導，「病原數智」將在未來18個月內發展為可正式運作的平台，試點工作預計2026年初展開，並在2027年分階段推廣。目前參與的國家包括印尼、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓與新加坡。

疫情 新加坡 馬來西亞

