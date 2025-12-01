快訊

特種部隊疑在阿富汗涉戰爭罪行 英國防部下令調查

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

一名前英國高階軍官在公開調查中表示，10多年前駐紮阿富汗的英國特種部隊疑似犯下戰爭罪行，包括涉及法外處決，而軍方指揮系統普遍知情，卻未採取任何行動。英國國防部下令對此展開調查。

路透社報導，根據英國廣播公司（BBC）播出的電視紀錄片，英國精銳的空勤特種部隊（SAS）突擊隊員在阿富汗執行任務期間，在一些可疑情況下殺害至少54名阿富汗人。

相關調查正在檢視英軍於2010年中至2013年中進行一連串夜間突襲行動。他們當時與以美國為首的聯軍，在阿富汗對抗塔利班（Taliban）和其他武裝分子。

英國皇家憲兵（RMP）曾就駐阿富汗部隊是否涉及不當行為，包括針對SAS的指控進行多次調查，但國防部先前表示，沒有發現足以提起指控的證據。

此次調查目標是確認是否存在有關法外處決的可信資訊、皇家憲兵在多年後針對相關疑慮的調查是否妥善進行，以及非法殺戮行為是否遭到隱瞞。

根據今天公布的新證據，時任英國特種部隊總部作戰助理參謀長、代號N1466的軍官透露，早在2011年，他就對遭殺害的被俘人數感到困惑。

他表示，任務後檢視報告（After-action reports）顯示，在戰鬥中被擊斃的敵軍人數超過繳獲的武器數量，且有關被俘人員在遭拘留後多次試圖拿起武器或使用手榴彈的報告似乎不可信。

N1466告訴調查的首席律師葛拉斯戈（OliverGlasgow）：「我要明確指出，我們談論的是戰爭罪行…我們談論的是以假借攻擊英軍為由殺害被拘留者。」

他說，他曾向特種部隊指揮官通報相關問題，而對方僅下令檢討作戰策略。

BBC指出，根據英國管理武裝部隊的法律，若指揮官察覺潛在的戰爭罪行而未通知憲兵，屬刑事犯罪。

他在證詞中說：「我強烈懷疑有人非法殺害無辜的人，包括兒童，我對此深感不安。」

「我逐漸意識到，法外處決問題不僅限於英國特種部隊一個分隊的少數成員所為，可能是整個英國特種部隊中更普遍、且似乎有許多人知情的事。」

N1466還說，他所屬的UKSF3與UKSF1這兩個特種部隊單位之間存在激烈競爭。

N1466在調查中說：「我也意識到，有些人可能會把我描繪成…我與英國特種部隊唱反調，好像我有什麼不可告人的目的…我要強調，事實並非如此。」

他說：「我們加入英國特種部隊不是為了從事這些行為…不是去射殺睡夢中的幼童，或隨意殺人…這與特種部隊的宗旨背道而馳。我相信大多數人不會希望縱容或掩蓋這種行為。」

相關調查目前仍在進行中。

