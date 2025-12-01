菲國考慮採購南韓4.5代戰機 自衛防空識別區

快訊

中央社／ 馬尼拉1日專電

在南海緊張局勢升溫之際，菲律賓持續強化國防能力。根據媒體報導，菲律賓正考慮採購南韓製造的4.5代戰機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae），以在防空識別區（ADIZ）建立可靠自衛能力。

菲律賓主流英文媒體菲律賓星報（The PhilippineStar）今天引述韓國航空宇宙產業公司（KAI）人員報導，KAI正與菲方洽談採購KF-21戰機事宜。

這名人員依據菲律賓地理環境與安全需求估計，菲律賓至少需要40架FA-50和20架KF-21戰機，才足以在防空識別區（ADIZ）建立可靠自衛能力。

報導稱，KF-21戰機具有半隱形能力、先進航電系統、空對空飛彈與AESA（主動電子掃描相列）雷達，被視為美製第5代戰機F-35的高性價比替代選項，目前仍處於最終組裝與測試階段，預計2026年中之前交付南韓空軍

如果菲律賓空軍採用的KAI產製戰機達到一定規模，KAI將可能在呂宋島中部的空軍基地設置維修設施。

菲律賓早於2015已向KAI採購12架FA-50戰機，使得這款輕型先導式戰機成為菲律賓空軍主力，但有1架於今年3月墜毀。菲律賓國防部今年6月宣布，再向南韓添購12架FA-50戰機，預計2030年開始陸續交貨。

在南海局勢持續升高的情況下，菲律賓正大力落實「全面群島防禦概念」（CADC），把防衛範圍從過去的著重於菲律賓本土，擴大到200海里專屬經濟區，而空防能力也是重要成分。

去年10月，時任南韓總統尹錫悅訪問菲律賓，與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）共同宣布建立戰略夥伴關係，加強包括防衛與安全在內諸多領域的合作。

菲律賓國防部與空軍官員之前曾表示，美國F-16戰機、瑞典JAS-39獅鷲戰機以及日本三菱F-2戰機，都是菲律賓希望入手的機型，但昂貴的價格是一大現實考量。

