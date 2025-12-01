日本擬建資料庫 統一管理外國人不動產狀況
「讀賣新聞」今天引述消息人士披露，日本政府正在研擬建立資料庫，以便統一掌握與管理外國人在日本持有的不動產狀況，且有意在2027年度啟用這個資料庫。
「讀賣新聞」報導，日相高市早苗已於11月4日指示相關閣員了解外國人取得日本土地的方式與相關目前狀況。而日本政府希望使相關實況更加透明，接著評估修改外國人取得土地的規範。
而這個資料庫將使用數位廳建置的「不動產基礎登記」（Base registry）資料庫。日本內閣官房（類似首相秘書處）與法務省（相當於法務部）等相關部會已開始評估，有意在2027年度啟用資料庫。
而未來建立的資料庫，預想會蒐羅公寓等不動產登記資訊，以及森林、農地、國土利用計畫法規定的大規模土地交易，還有國境離島與防衛相關設施等區域周邊，另外也包含重要土地調查與規制法規範的重要土地等。
目前，取得日本農地時，需要登記取得者的國籍，不過購買公寓等不動產則不須申報國籍。相關流程與手續也因不動產的種類而異。日本政府希望透過建置資料庫，統一申報項目等。
另外，日本官方也計劃要求森林與大規模的重要土地交易案，申報法人主要股東，以及董事成員國籍等資訊。
日本政府希望不動產持有狀態更加透明的背景是，部分人士擔憂「外國人大量收購日本土地」、「水源地遭收購並抽取地下水」等。另外，也有批評意見認為，外國人以投機目的購買房地產，推升日本的公寓房價。
目前，居住在日本以外的外國人，若取得日本的不動產，依現今的「外匯與外國貿易法」（外國為替與外國貿易法），若是投資等目的，沒有義務申報。「讀賣新聞」預測，日本政府接下來可能會擴大申報範圍。
日本政府規劃在明年1月左右訂定外國人政策基本方針，屆時也會納入相關規定的大方向。
