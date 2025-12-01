快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

日本擬建資料庫 統一管理外國人不動產狀況

中央社／ 東京1日綜合外電報導

「讀賣新聞」今天引述消息人士披露，日本政府正在研擬建立資料庫，以便統一掌握與管理外國人在日本持有的不動產狀況，且有意在2027年度啟用這個資料庫。

「讀賣新聞」報導，日相高市早苗已於11月4日指示相關閣員了解外國人取得日本土地的方式與相關目前狀況。而日本政府希望使相關實況更加透明，接著評估修改外國人取得土地的規範。

而這個資料庫將使用數位廳建置的「不動產基礎登記」（Base registry）資料庫。日本內閣官房（類似首相秘書處）與法務省（相當於法務部）等相關部會已開始評估，有意在2027年度啟用資料庫。

而未來建立的資料庫，預想會蒐羅公寓等不動產登記資訊，以及森林、農地、國土利用計畫法規定的大規模土地交易，還有國境離島與防衛相關設施等區域周邊，另外也包含重要土地調查與規制法規範的重要土地等。

目前，取得日本農地時，需要登記取得者的國籍，不過購買公寓等不動產則不須申報國籍。相關流程與手續也因不動產的種類而異。日本政府希望透過建置資料庫，統一申報項目等。

另外，日本官方也計劃要求森林與大規模的重要土地交易案，申報法人主要股東，以及董事成員國籍等資訊。

日本政府希望不動產持有狀態更加透明的背景是，部分人士擔憂「外國人大量收購日本土地」、「水源地遭收購並抽取地下水」等。另外，也有批評意見認為，外國人以投機目的購買房地產，推升日本的公寓房價。

目前，居住在日本以外的外國人，若取得日本的不動產，依現今的「外匯與外國貿易法」（外國為替與外國貿易法），若是投資等目的，沒有義務申報。「讀賣新聞」預測，日本政府接下來可能會擴大申報範圍。

日本政府規劃在明年1月左右訂定外國人政策基本方針，屆時也會納入相關規定的大方向。

日本 外國人 公寓

延伸閱讀

影響不大？陸赴日喊卡半個月「旅遊業照樣忙」 日業者：其他國家旅客秒補上

濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

回應川普G2說 日外相：美中穩定很重要

大槻真希上海登台唱到一半熄燈切麥 日主播：故意操作打認知戰

相關新聞

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

彭博資訊12月1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題，發表專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani...

美國、委內瑞拉緊張急劇升高 委國批美「殖民主義」

美國總統川普十一月廿九日宣布，委內瑞拉上方及周邊空域應視為完全關閉，對此委國政府同日發布聲明，譴責這是「殖民主義威脅」並...

打擊異議作家！泰國淪為全球獨裁者「跨國執法天堂」

不久前，中國當局針對台灣立委發布通緝令，號稱是「全球追捕」。這一舉動高度具有政治性，是意圖將中國的國內法強制延伸至境外的主權主張。面對此類政治宣示，有些國家基於主權獨立，不會理會；但若某一國家與中國有引渡條款，或亟欲討好中國，則可能採取相對應的措施。

美、委積怨 馬杜洛成川普眼中釘

美國總統川普第一任時就視委內瑞拉總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ祭出嚴厲的金...

宏都拉斯大選今開票重點一次看！川普力挺的候選人支持與台灣恢復建交

中美洲國家宏都拉斯於當地時間11月30日舉行總統大選，在三強鼎立的局勢中，兩名民調領先的在野黨候選人均祭出與中國大陸斷交...

兵力輸人…委國抗美 擬打游擊、搞破壞

路透十一月廿九日報導，美國軍力遠勝委內瑞拉，委軍長期面臨缺乏訓練、薪餉低與裝備老舊問題。委內瑞拉對美國可能的入侵，已制定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。