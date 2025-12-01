路透：安捷航空投入偵搜 強化台灣「全社會韌性」布局

安捷航空一架輕型飛機底部掛載美製雷達，飛越台灣東部外海追蹤大陸軍艦，蒐集情報供台灣軍方參考。

安捷航空原以飛行訓練和包機服務為主，如今向政府爭取承包這類監控業務。台灣政府近來啟動「全社會韌性」計畫，開始和民間企業合作開發新技術。

政府已邀請企業、研究機構等組織扮演更積極的角色，包括協助備援通訊和物流、強化資安防護，以及未來可能涉入的監控和情蒐任務。

賴清德政府已設下 2030 年將國防支出提高到 GDP 的 5%的目標，並將提出 400 億美元的特別預算。安捷航空正尋求在這波擴大國防支出中取得一席之地。

與目前取得國防標案的業者不同的是，安捷航空希望自行負責監偵作業，但也不排除日後把相關設備移交政府。

安捷航空董事長高健祐接受路透訪問時表示，大陸軍演愈來愈頻繁且步步進逼，所以有其急迫性。「如果我們現在不投入，未來可能連切入的機會都沒有」。

安捷航空已投入超過新台幣 4 億元（約 1,307 萬美元），把一架義大利製 11 人座 Tecnam P2012 Traveller 螺旋槳客機改裝成偵察機，在機腹下掛載美製的合成孔徑雷達。

安捷航空希望將這套雷達偵測小到 0.09 平方公尺目標的資料，提供給台灣軍方和海巡單位，用於掌握大陸軍艦在台灣周邊的動向。

安捷航空表示，這項相對低成本的巡邏服務未來也可推廣給周邊關係友好的國家，用於監測大陸軍事動態，並強調該公司能迅速打造由載人機和無人機組成的偵察機隊。

使用輕型飛機執行偵察任務的成本，可能僅為軍機的1/10。

不過，專家指出，政府必須先建立明確的法律基礎，才能允許民間航空器執行偵察任務，同時也必須評估是否會因此讓民間飛機暴露在大陸軍方的威脅之下。

台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲告訴路透，巡邏機牽涉到執法問題，而執法能不能交給民間業者，仍有法律上的爭議。