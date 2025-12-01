全球百大軍工出爐！陸企軍售暴跌10%原因曝 解放軍現代化進程遭疑

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架洛克希德馬丁生產的F-35「閃電II」戰鬥機11月17日在杜拜航展表演。法新社
南華早報報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發布全球百大軍工企業報告指出，2024年全球軍火銷售額增加5.9%，達到6790億美元創下歷史新高，唯獨亞太與大洋洲地區的整體軍火營收下跌。主因為8家中企總營收大幅下滑。

SIPRI指出，全球軍火銷售的成長主要由歐美帶動。受烏克蘭與加薩戰事、地緣政治緊張升高及軍費持續攀升推動，美國與歐洲軍工營收大幅增加，不少企業擴大產線、增建設施或透過併購提升產能。

國軍工企業合計營收增加3.8％，達3340億美元，仍居全球之首。洛克希德馬丁位居榜首，雷神公司與諾斯羅普格魯曼依序拿下第2名與第3名，三巨頭均有所成長。但報告提到，美國軍工在F-35戰機、哥倫比亞級潛艦等軍售上仍面臨延誤與預算超支等問題。

歐洲方面，26家上榜企業中有23家營收增加，總額成長13％至1510億美元。

SIPRI報告顯示，榜上8家中國軍工企業合計軍售額大減10％至883億美元，為各國中跌幅最大，並成為亞太與大洋洲區域整體營收下滑的主因，較前一年減少1.2％至1300億美元。

其中，中國兵器工業集團（Norinco）因高層捲入反腐調查、合約遭延宕，營收大減31％，排名從全球第10名跌至第11名。中國航空工業集團（AVIC）雖以203.2億美元位居中國企業之首，仍較前一年下滑。僅中國船舶集團與中國航發集團軍售呈現成長。

SIPRI軍費與軍工生產計畫主任、報告共同作者田楠（Nan Tian）表示：「這加深外界對中國軍事現代化努力狀況，以及新戰力何時會具體呈現的疑慮。」

另一方面，日韓軍工企業受惠於國內與歐洲市場的強勁需求，軍售仍持續成長。

日本5家上榜企業的軍售總額成長40％至133億美元；4家南韓企業則合計成長31％至141億美元。

南韓最大軍火承包商韓華集團（Hanwha Group）2024年軍火營收增加42％，從56億美元增至79.7億美元，位列全球第21名，也是榜上最大的非中國亞太企業。

