拉奎拉獲選義大利文化首都 珍稀松露展吸引國際目光

曾在2009年遭地震重創的義大利古城拉奎拉，明年將榮膺義國「2026文化首都」。該城近日盛大舉行松露國際展，盼以享有「森林黃金」美譽的珍饈，及超過百年歷史的「牛軋糖咖啡」等在地特色，吸引國際觀光客。

義大利共分20個行政大區，拉奎拉（L'Aquila）隸屬中部阿布魯佐（Abruzzo）大區，區政府11月28日到30日特別選在此舉辦第四屆松露國際展，邀請中央社等外媒記者，及日本、羅馬尼亞等國駐義使節參加，盼讓拉奎拉登上國際舞台。

● 松露訴說土地故事 樂當歐洲綠色之肺

阿布魯佐大區副區長英普丹特（EmanueleImprudente）接受中央社專訪表示，該區自然景觀豐富，有多達3個國家公園，「很多人不知道這裡盛產白松露、黑松露等珍貴食材，我們盼透過農產展，述說這片土地的故事，它擁有悠久歷史文化和令人驚嘆的自然美景」。

根據主辦單位提供的書面資料，阿布魯佐當地松露品種多達10種，而阿布魯佐和托斯卡尼（Toscana）、艾米利-羅馬那（Emilia-Romagna）等大區是義大利最主要白松露產區，黑松露主產區則包括阿布魯佐、恩伯利亞（Umbria）、馬爾凱（Marche）大區。

除了松露，阿布魯佐也生產知名葡萄酒、橄欖油、畜牧與有機產品等。阿布魯佐區政府強調，松露展呈現的不只是美食，也顯示該區致力生態農業的產業底蘊，宛如歐洲「綠色之肺」。

● 森林黃金要價不菲 白松露1公斤約台幣20萬元

此次松露展吸引超過60家特色小農企業設攤，展示許多一般市面罕見的商品，現場還擺滿各種尺寸的新鮮黑白松露，香氣撲鼻。

「產量決定價格，因此白松露1公斤售價可輕易超過5000歐元（約新台幣20萬元）。」商家S.Z. Tartufi員工馬帝亞（Mattia）告訴中央社，白松露價格遠高於黑松露，主因白松露產季很短，僅從10月到1月中旬左右，黑松露則全年都有不同品種。

新鮮松露通常以現削薄片方式，直接加在料理上增添風味，高級餐廳會將一顆顆白松露放在漂亮玻璃容器展示。「餐廳會優先挑選渾圓漂亮、沒破損的松露，端上桌比較好看。」馬帝亞解釋，即使相同品種，外觀對售價也有影響。

松露在義大利料理應用廣泛，可被加工製成各種抹醬、松露橄欖油、松露鹽。商家「地下黃金」（Oronella terra）負責人Michele向中央社表示，多數市售抹醬松露含量僅3%到5%，他嘗試風味更濃郁的配方，推出松露含量達20%的大眾化抹醬，「針對高消費力族群，我們也提供70%甚至100%純松露醬」。

除了松露，展覽會上其他罕見特色農產品也吸引大量買氣，例如有用椒鹽包覆醃製長達1年的豬頰肉，宛如藝術品的蜂蠟蠟燭，以「驢奶」製作的香皂保養品等。

● 百年咖啡館地震倖存 獨特「牛軋糖咖啡」受歡迎

拉奎拉在2009年發生義大利近數十年最嚴重震災，造成309人死亡，主廣場教堂嚴重坍塌，不過在主廣場對面有一家超過百年歷史的「努奇亞兄弟咖啡館」（Bar fratelli Nurzia），地震時奇蹟式倖存。

這家店內掛滿名人照片的咖啡館由努奇亞家族創辦，自19世紀就在當地赫赫有名，家族發明了全義首款巧克力牛軋糖（Torrone），風靡全歐洲。不過許多大家族企業都難逃分家命運，在20世紀中期，家族已分立為「努奇亞兄弟」、「努奇亞姊妹」2個牛軋糖品牌。

目前經營「努奇亞兄弟咖啡館」的家族後裔法蘭切斯柯（Francesco Saverio Nurzia）告訴中央社，2009年地震災後很多人來，因為這是當時市區唯一完全能照常營業的店家，「我們真的很幸運」。

店內經典是「牛軋糖咖啡」，店員向記者示範作法，以一匙融化的香濃牛軋糖為基底，加上濃縮咖啡，最後鋪上厚厚的鮮奶奶泡，撒上可可粉，呈現一種甜苦交織、滿溢堅果香氣的風味，這是在義大利其他咖啡店難以品嚐到的獨門特色。