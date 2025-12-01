瑞士2公投均未過關 全民義務役與富人氣候稅遭否決
瑞士選民今天以壓倒性票數否決兩項提案：一是以「全民強制公民義務」（compulsory civic duty for all）取代現行的男性強制兵役制，另一項則是向超級富豪徵收氣候稅。
全國26州最終結果顯示，選民否決這些引發廣泛討論的倡議。
所謂的「公民義務」提案主張，每位瑞士公民，不論性別，都必須加入軍隊或以文職身分履行兵役；但此案遭到全國84%的選民否決。
官方結果顯示，另一項名為「為了未來倡議」（initiative for a future）的提案，主張對巨額遺產徵收新的氣候稅，結果也被超過78%的選民否決。
瑞士政府與國會反對兩項提案，認為它們將造成巨額成本並可能危及經濟。
近期民調也顯示這些提案通過的機會渺茫，但這次投票的否決幅度之大仍令人驚訝。
