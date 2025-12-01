不只台灣人愛硬拗 日本如何不讓居服員淪廉價清潔工

「順便幫我拖個地吧！」、「可以洗個窗戶嗎？」台灣的長照2.0常發生服務範圍的爭議，最後不是居服員被「拗」累死自己，就是案主被拒，關係決裂。明年長照3.0上路，衛福部表示家務服務將提高自付費用，明訂服務範圍。日本的長照（介護）保險服務，面臨相同的困境。日本長照派遣公司推自費方案，公費居服員被要求做範圍外的事，明正言順收費。

日本是超高齡化國家，雖然向40歲以上國民隨健保收長照保險費，使用時的自付額最高三成，也比台灣高，但人口老化實在太快。2023年日本政府用稅金及保費投入長照，高達13.5兆日圓，足足是2000年的4倍。

日本經濟新聞指出，長照保險制度本身複雜且難以理解，使用者常常會提出屬於保險範圍以外的要求。長久以往，可能導致居服員的失去工作熱忱，變成大問題。

SOMPO CARE提供「幫點小忙」的居家服務，接受各式各樣的委託，像是整理冰箱、告訴他家電的操作方法等。原本提供一次15分鐘的服務，但許多事情5分鐘就能解決，計費單位縮短成一次最短5分鐘、收550日圓，與公費一組20到44分鐘的自付額相近。客戶接受度也變高，打破長照業界包山包海「做功德」的不良慣例。

另一方面，案家真的欠缺幫手，如協助搬大型家具、幫忙遛狗、整理花木等，在居服員上門的時候，也能請他有償幫忙，不會感到不好意思、欠人情。