滾R音模仿希特勒 AfD青年組織疑爆臥底黨內急切割

德國另類選擇黨成立新青年組織「德國世代」，在週末舉行的成立大會上，一名競選幹部的男子以近似希特勒式語調發表演說，與會者質疑他可能是左派行動藝術家臥底，事後AfD黨中央火速切割，宣布將審查其背景與黨籍。

德國極右翼另類選擇黨（AfD）29日在黑森邦吉森（Giessen）舉行新青年組織「德國世代」（GenerationDeutschland）成立大會，取代被聯邦憲法保護局認定為極右翼組織後、年初宣布解散的前青年組織「德國青年另類選擇」（JA）。

在網路瘋傳的現場影片中，一名叫艾克華特（Alexander Eichwald）的男子身穿正式禮服，以誇張語氣談「對德國的愛與忠誠」、德國文化受「外來影響」，以及「德國孩子不應再為身為德國人感到羞恥」等論述。

他刻意拉長語尾強調「永不再（nie wieder）」、稱黨員為民族同志，並以強烈滾動的R音演說，風格疑似模仿希特勒。演講最後，他還說若因此被視為壞人，他樂意成為壞人。

演說在社群平台引發熱議，有網友轉發影片時嘲諷表示，這段畫面彷彿是「1930年代末期最早期的彩色影像」，暗指艾克華特的語調與肢體動作近似納粹宣傳片。

艾克華特現場收穫不少歡呼，但也有AfD黨員質疑喊出：「你是聯邦政府派來的臥底嗎？」引發一陣混亂。

事件曝光後，德媒圖片報（Bild）挖出艾克華特過去以「Alex Oak」名義在網路上發表音樂作品，並質疑他可能是左派行動藝術家，意在嘲諷或陷害AfD。然而圖片報未提出確切證據，報導引用的社群帳號多已刪除。

艾克華特本人則表示，他的演說「完全是認真的」，否認自己是藝術家或行動者，並稱滾動的R音源於他的俄裔背景。他說，演講之所以語氣激烈，是因原稿被要求從10分鐘縮短至5分鐘。

針對艾克華特疑似模仿希特勒演說引發的爭議，AfD立即與其切割。黨主席克魯帕拉（TinoChrupalla）告訴德新社（DPA），艾克華特今年10月5日才入黨，黨中央「不認同他演說的內容與風格」，將啟動背景與黨籍審查程序。

11月29日被推選為「德國世代」主席的豪姆（Jean-Pascal Hohm）則說，不論艾克華特「是左派挑釁、臥底，或單純怪異，此類表現都不該出現在黨內」。他強調AfD青年組織的目標是塑造更能被社會接受的形象。

德國媒體指出，儘管演說引發爭議，艾克華特仍獲得現場AfD青年黨員掌聲，並在「德國世代」幹部競爭投票中獲得12.28%支持。

艾克華特的演說究竟是嘲諷AfD的行動表演，還是發自內心的極端思想，迄今仍莫衷一是；但AfD高層火速切割，也被視為不得不採取的政治反應。

今年5月，AfD已被聯邦憲法保護局列為「確定的極右翼」政黨。依德國防衛性民主原則，若政黨進一步被認定公開宣揚納粹理念，或以持續方式破壞自由民主秩序，聯邦憲法法院可裁定其違憲。屆時，即使AfD是國會最大在野黨，仍會面臨強制解散危機。