快訊

不是未來是「現在」資深房仲示警：台灣很多房子已經沒有人要了

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

打擊異議作家！泰國淪為全球獨裁者「跨國執法天堂」

滾R音模仿希特勒 AfD青年組織疑爆臥底黨內急切割

中央社／ 柏林1日專電

德國另類選擇黨成立新青年組織「德國世代」，在週末舉行的成立大會上，一名競選幹部的男子以近似希特勒式語調發表演說，與會者質疑他可能是左派行動藝術家臥底，事後AfD黨中央火速切割，宣布將審查其背景與黨籍。

德國極右翼另類選擇黨（AfD）29日在黑森邦吉森（Giessen）舉行新青年組織「德國世代」（GenerationDeutschland）成立大會，取代被聯邦憲法保護局認定為極右翼組織後、年初宣布解散的前青年組織「德國青年另類選擇」（JA）。

在網路瘋傳的現場影片中，一名叫艾克華特（Alexander Eichwald）的男子身穿正式禮服，以誇張語氣談「對德國的愛與忠誠」、德國文化受「外來影響」，以及「德國孩子不應再為身為德國人感到羞恥」等論述。

他刻意拉長語尾強調「永不再（nie wieder）」、稱黨員為民族同志，並以強烈滾動的R音演說，風格疑似模仿希特勒。演講最後，他還說若因此被視為壞人，他樂意成為壞人。

演說在社群平台引發熱議，有網友轉發影片時嘲諷表示，這段畫面彷彿是「1930年代末期最早期的彩色影像」，暗指艾克華特的語調與肢體動作近似納粹宣傳片。

艾克華特現場收穫不少歡呼，但也有AfD黨員質疑喊出：「你是聯邦政府派來的臥底嗎？」引發一陣混亂。

事件曝光後，德媒圖片報（Bild）挖出艾克華特過去以「Alex Oak」名義在網路上發表音樂作品，並質疑他可能是左派行動藝術家，意在嘲諷或陷害AfD。然而圖片報未提出確切證據，報導引用的社群帳號多已刪除。

艾克華特本人則表示，他的演說「完全是認真的」，否認自己是藝術家或行動者，並稱滾動的R音源於他的俄裔背景。他說，演講之所以語氣激烈，是因原稿被要求從10分鐘縮短至5分鐘。

針對艾克華特疑似模仿希特勒演說引發的爭議，AfD立即與其切割。黨主席克魯帕拉（TinoChrupalla）告訴德新社（DPA），艾克華特今年10月5日才入黨，黨中央「不認同他演說的內容與風格」，將啟動背景與黨籍審查程序。

11月29日被推選為「德國世代」主席的豪姆（Jean-Pascal Hohm）則說，不論艾克華特「是左派挑釁、臥底，或單純怪異，此類表現都不該出現在黨內」。他強調AfD青年組織的目標是塑造更能被社會接受的形象。

德國媒體指出，儘管演說引發爭議，艾克華特仍獲得現場AfD青年黨員掌聲，並在「德國世代」幹部競爭投票中獲得12.28%支持。

艾克華特的演說究竟是嘲諷AfD的行動表演，還是發自內心的極端思想，迄今仍莫衷一是；但AfD高層火速切割，也被視為不得不採取的政治反應。

今年5月，AfD已被聯邦憲法保護局列為「確定的極右翼」政黨。依德國防衛性民主原則，若政黨進一步被認定公開宣揚納粹理念，或以持續方式破壞自由民主秩序，聯邦憲法法院可裁定其違憲。屆時，即使AfD是國會最大在野黨，仍會面臨強制解散危機。

德國 青年 憲法法院

延伸閱讀

是否與極右政黨對話？ 德中小企業陷難題摸石過河

歐股今年旺 全球排名20大股市中占了十席 明年更強

德另類選擇黨成立新青年組織 數萬人上街抗議

藝術上牆！北市青年局攜手李承道、8國際藝術家 點亮台北牆面

相關新聞

美國、委內瑞拉緊張急劇升高 委國批美「殖民主義」

美國總統川普十一月廿九日宣布，委內瑞拉上方及周邊空域應視為完全關閉，對此委國政府同日發布聲明，譴責這是「殖民主義威脅」並...

美、委積怨 馬杜洛成川普眼中釘

美國總統川普第一任時就視委內瑞拉總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ祭出嚴厲的金...

宏都拉斯大選今開票重點一次看！川普力挺的候選人支持與台灣恢復建交

中美洲國家宏都拉斯於當地時間11月30日舉行總統大選，在三強鼎立的局勢中，兩名民調領先的在野黨候選人均祭出與中國大陸斷交...

兵力輸人…委國抗美 擬打游擊、搞破壞

路透十一月廿九日報導，美國軍力遠勝委內瑞拉，委軍長期面臨缺乏訓練、薪餉低與裝備老舊問題。委內瑞拉對美國可能的入侵，已制定...

病毒採礦vs.蕨類煉金…美中搶稀土大打科技戰 2瓶頸成勝負關鍵

全球真的被稀土逼瘋了！這場攸關新能源、國防科技與電子產業命脈的資源爭奪戰，已從地緣政治角力升級為生技對決。

不只台灣人愛硬拗 日本如何不讓居服員淪廉價清潔工

「順便幫我拖個地吧！」、「可以洗個窗戶嗎？」台灣的長照2.0常發生服務範圍的爭議，最後不是居服員被「拗」累死自己，就是案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。