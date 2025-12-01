氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

中央社／ 可倫坡30日綜合外電報導

斯里蘭卡國家災害管理中心指出，氣旋迪特瓦引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。

法新社報導，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）是過去20年來重創這個島國的最嚴重天災。官員指出，隨著救難人員清理遭倒樹和土石流阻斷的道路，受創最重的中部地區災損程度正逐漸明朗。

國家災害管理中心（Disaster Management Centre）表示，死亡人數已從今天稍早的212人增加為334人，有近400人失蹤，創紀錄降雨對超過130萬人造成影響。

為因應這場災難，總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）宣布進入緊急狀態，矢言在國際援助下重建國家。

他在全國演說中指出：「我們正面臨我們歷史上最大、最具挑戰性天災。我們絕對會打造一個比過去更好的國家。」

這是自從2004年印度洋地區發生毀滅性海嘯以來最慘重天災。當年海嘯在斯里蘭卡造成約3萬1000人喪生，超過100萬人無家可歸。

斯里蘭卡多數地區今天雨勢減緩，但首都可倫坡低窪地區仍一片汪洋，當局正準備展開大規模賑災行動。

一架對受困可倫坡以北一間醫院病患運送食物的貝爾212型（Bell 212）直升機今晚墜入河中。5名機組人員已全數送往鄰近醫院救治。

官員指出，印度派遣的一架直升機今天從距離可倫坡東北約90公里處的中部科特馬勒鎮（Kotmale）救出受困的24人，其中包括一名孕婦和一名坐輪椅的男子。

斯里蘭卡空軍表示，巴基斯坦也派遣救援團隊前來，日本則承諾提供援助，並將派出團隊評估災區的緊急需求。

氣旋迪特瓦昨天北轉朝印度方向前進。當局指出，首都的洪水預計至少還需一天才會退去。天氣預報顯示暫時不會再降雨。

