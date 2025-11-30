美國、委內瑞拉緊張急劇升高 委國批美「殖民主義」

快訊

聯合報／ 記者胡玉立、編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（圖）十一月廿九日宣布，委內瑞拉及周邊空域應視為完全關閉。美聯社
美國總統川普十一月廿九日宣布，委內瑞拉上方及周邊空域應視為完全關閉，對此委國政府同日發布聲明，譴責這是「殖民主義威脅」並違反國際法。美委兩國的緊張關係上升至近期的高點。

「砲艦外交」劍指原油

川普政府近來對委內瑞拉馬杜洛政府持續加大施壓力道。路透報導，儘管馬杜洛再三否認，川普政府仍認為馬杜洛在向美國提供毒品扮演一定角色，持續權衡各種打擊馬杜洛政府的可能選項，包括推翻馬杜洛政權、在加勒比海地區大規模集結兵力等。除了毒品問題，外界認為委內瑞拉豐富的原油蘊藏量，才是美國「砲艦外交」的主因。

川普上周末在真實社群發文說，所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，應視委內瑞拉上空及周邊空域為完全關閉。但該發文未提供更多細節，五角大廈和白宮均未進一步解釋。路透聯繫幾位美國官員，對川普該項聲明感到驚訝，坦言毫不知情。

委內瑞拉外交部指稱，川普上述說法「代表一種單邊且任意的敵對行徑」，譴責這是意在影響該國空域主權的威脅，對委內瑞拉人民構成又一次荒謬、非法且毫無正當性的侵略行為，並警告空域受到干擾將使從美國遣返委內瑞拉移民的包機無法運作。

委國確保公民出入境

委內瑞拉副總統羅德里格斯十一月廿九日在社媒發文說，委方已依國際法啟動所有多邊機制，來應對美國封鎖空域，並說總統馬杜洛下令啟動特別方案，確保受多家航空公司暫停營運影響的公民能順利出入境。

伊朗譴責川普上述聲明嚴重違反國際法，古巴稱其嚴重威脅國際法權威。

十一月廿九日下午，據航空動態追蹤網站FlightRadar24顯示，僅有少數飛機在委內瑞拉上空飛行。時至十一月卅日上午，則顯示飛機在委內瑞拉四周飛行；截至美東時間當天凌晨四時，該國上空沒飛機飛行，看似改在其周圍飛航。美國新聞周刊同日報導說，這顯示川普發文可能已產生影響。

曾在一九九八至一九九九年指揮伊拉克北部禁飛區的美國退役空軍中將德普圖拉表示，川普上述發文引發的疑惑多於解答；若要關閉委內瑞拉空域、設立禁航區，需要大量資源和周密計畫，「細節決定成敗」。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）的管轄範圍一般限於美國及其屬地，但也會例行性警告飛行員注意全球各地正在發生衝突或軍事活動的上空風險。

ＦＡＡ十一月廿一日才警告，主要航空公司飛越委內瑞拉時面臨潛在危險。其後六家主要國際航空公司暫停赴委航班，委內瑞拉為此吊銷這些航司的營運許可。

紐約時報十一月廿八日已引述多位知情人士報導，川普同月稍早曾與馬杜洛通話討論在美國會面的可能性，華爾街日報十一月廿九日再引述知情人士報導，兩人討論對馬杜洛、其高階幕僚和家屬進行總體赦免的委方要求，川普還向馬杜洛說若不自願下台，美國將考慮使用武力等其他選項。

美軍近三個月持續打擊委內瑞拉沿海疑似販毒船，川普十一月廿七日已向美軍人員表示，美國將很快開始陸上行動，打擊毒販。

美國總統川普十一月廿九日宣布，委內瑞拉及周邊空域應視為完全關閉；當天下午委內瑞拉邁格狄亞的西蒙波利瓦國際機場仍正常運作，一名旅客走過顯示航班資訊的螢幕（圖）。歐新社
美國總統川普十一月廿九日宣布，委內瑞拉及周邊空域應視為完全關閉；當天下午委內瑞拉邁格狄亞的西蒙波利瓦國際機場仍正常運作，一名旅客走過顯示航班資訊的螢幕（圖）。歐新社

