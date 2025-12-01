聽新聞
加薩戰禍2年 逾7萬人死亡、17萬人受傷

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

加薩走廊衛生部十一月廿九日說，自前年十月當地發生戰爭以來，已確認因戰禍喪生的死者破七萬人、逾十七萬人受傷。

在以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的加薩停火協議在十月十日生效後，當地仍有至少三五四名巴勒斯坦人罹難，包含當地一家醫院十一月廿九日通報，有兩名巴人孩童在南加薩命喪以軍之手。

根據加薩衛生部，兩年多來當地死因和戰禍有關的人數已達七萬一百人。在上述三五二人中，部分是埋在當地遭轟炸或砲火摧毀的建築物瓦礫堆中已有一段時間，直到最近才終於確認身分的遺骸。

外媒報導說，自加薩戰爭爆發以來，以軍一直否認將加薩的巴人平民當作攻擊目標。以色列官員也質疑加薩衛生部公布的死亡人數，理由是該部在哈瑪斯治下，因此誇大其辭；哈瑪斯方面則否認相關指控。

但聯合國及其專門機構至今常引用該部彙整統計的傷亡數，聯合國方面視這些資料數據具可信度。

在川普政府居間下達成、脆弱的加薩停火協議基本上獲以哈遵守，但雙方都指控彼此曾做出違反該協議條款的行為。這段期間最慘重的死傷發生於十一月廿二日，當時加薩民防機構發言人巴薩說，以色列發動五波空襲，釀成廿一人喪生，明顯違反停火協議。

除了美方，埃及、卡達與土耳其也參與加薩戰爭的調解，並作為落實停火協議的擔保方。

