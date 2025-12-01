委國石油出口恐受衝擊 美若用兵可能推高油價

美國智庫大西洋理事會日前分析，一旦美國總統川普對委國用兵，委國石油的生產及出口勢必大受影響。全球油市短期內有美國本身及波斯灣國家的供應支撐，但長期的狀況較複雜，委國的石油生產很可能將需幾年才能恢復，恐因此推高油價。

委內瑞拉是全球油市的重要參與者，目前的石油出口量已少於已故總統查維茲任內，但每天出口約八十萬桶，僅略低於全球石油消費量的百分之一，其中大多直接或間接銷往中國大陸，近幾月來、即川普一月回任後，美國逐漸減少進口委國石油，每天已降至十萬桶。

短期內，由於美國也生產原油及液化天然氣（ＬＮＧ），以及沙烏地阿拉伯等波灣國家持續對油市供應過剩的預期，都將構成對全球油價的支撐。然而，長期來說，只要主要的石油出口國，遭美國發動大規模的軍事干預行動，戰後的石油生產需費時幾年才能復原。

委內瑞拉石油若長期停產，很可能推高油價，尤其是柴油價格，原因是委國的重質酸原油很適合製造柴油。

另外，由於千里達及托巴哥十一月與美國舉行新一輪聯合軍演，惹惱委內瑞拉。若委內瑞拉總統馬杜洛支持者，藉由網路或無人機等「動能打擊」鄰國千里達及托巴哥的工業重鎮利薩斯角港，將對整個美洲甚至更遠的地區造成影響。原因在於美歐是千里達及托巴哥最大的氨氣出口市場，該國一旦停產氨氣，墨西哥、智利及巴西的肥料市場都將遭波及。

去年墨西哥從千里達及托巴哥進口廿五萬公噸的氨氣，而墨國的氨氣產量才卅一點九萬公噸。美國去年從全球進口的農產品中，有百分之廿二點八來自墨西哥，勢必推高美國乃至全球糧價。