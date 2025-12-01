聽新聞
0:00 / 0:00

川普支持度跌到36% 第二任期新低

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導　

民調機構蓋洛普的十一月廿九日最新民調顯示，美國川普的支持度下跌五個百分點至百分之卅六。這創他一月回任以來的最低水準，其中共和黨支持者對他的支持度也降至重返白宮以來的最低點，這代表連支持者都對他的施政有所怨言。

川普第二任滿意度至今次低的是百分之卅七，若包含第一任，則是二○二一年第一任尾聲時的百分之卅四。川普過去幾個月的滿意度都維持在百分之四十至四十一。

蓋洛普此次調查時間是十一月三日至廿五日，跨越民主黨在紐約市長等地方選舉獲勝與聯邦政府長期停擺期間。該調查顯示，共和黨支持者與中間選民對川普的滿意度都較十月明顯下滑，其中共和黨支持者的部分比十月下降七個百分點至百分之八十四，創川普第二任新低，中間選民更下降八個百分點至百分之廿五，創蓋洛普調查中間選民以來的最低紀錄。

至於民主黨支持者對川普的滿意度仍停在個位數，僅百分之三。在川普第二任至今各項施政上，滿意度最高是在治安方面，最低是在健保政策、俄烏情勢與聯邦預算方面。

川普施政有四項滿意度超過整體滿意度，即打擊犯罪（百分之四十三）、外交事務（百分之四十一）、對外貿易（百分之卅九）和移民政策（百分之卅七）。

川普另五項施政的滿意度則與整體滿意度相當，抑或低於整體滿意度，包含經濟方面為百分之卅六、加薩戰爭等中東事務為百分之卅三、聯邦預算為百分之卅一、俄烏情勢為百分之卅一、健保政策為百分之卅。

這項民調也顯示，美國選民自二月以來對川普在移民、經濟與中東政策上的施政即呈現不滿，最新的滿意度較二月分別下降九個、六個與七個百分點。自三月以來，選民對川普在聯邦預算與俄烏情勢的滿意度更呈現兩位數下降，分別下降十二個與十個百分點。

共和黨支持者對川普最不滿意的施政則是俄烏情勢與健保政策；民主黨支持者對他任一項施政的滿意度都不到百分之八。

受訪者對美國國會表現的滿意度則一如既往在低檔徘徊，該民調顯示，對國會的滿意度從十月的百分之十五下降一個百分點。

民調 共和黨 川普 移民 中東 俄烏 民主黨 白宮

延伸閱讀

近3千億歐元遭凍結…川普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

美國考慮封鎖領空 委內瑞拉批殖民心態

威脅斷經援 川普強勢干預宏都拉斯大選 分析：恐幫倒忙

「這是個人犯罪」阿富汗社群籲川普勿株連在美同胞

相關新聞

近3千億歐元遭凍結…川普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，近3000億歐元的俄羅斯境外資產因西方制裁被凍結，其中包括銀行戶頭、證券、房地產和游艇…

委國石油出口恐受衝擊 美若用兵可能推高油價

美國智庫大西洋理事會日前分析，一旦美國總統川普對委國用兵，委國石油的生產及出口勢必大受影響。全球油市短期內有美國本身及波...

只見口頭相挺 中俄反美盟友自顧不暇

華爾街日報十一月廿九日報導，廿年來委內瑞拉在全球積極結交反美盟友，像俄羅斯、中國大陸、古巴及伊朗，希望建立能對抗美國的新...

人心惶惶…戰爭陰影 將委人逼入困境

華盛頓郵報十一月廿九日報導，委內瑞拉人民已正試圖為美國攻擊做準備。他們一邊面臨美國總統川普的威脅，一邊又是無法信任的馬杜...

兵力輸人…委國抗美 擬打游擊、搞破壞

路透十一月廿九日報導，美國軍力遠勝委內瑞拉，委軍長期面臨缺乏訓練、薪餉低與裝備老舊問題。委內瑞拉對美國可能的入侵，已制定...

美委積怨 馬杜洛成川普眼中釘

美國總統川普第一任時就視委內瑞拉總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ祭出嚴厲的金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。