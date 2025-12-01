聽新聞
0:00 / 0:00

只見口頭相挺 中俄反美盟友自顧不暇

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

華爾街日報十一月廿九日報導，廿年來委內瑞拉在全球積極結交反美盟友，像俄羅斯、中國大陸、古巴及伊朗，希望建立能對抗美國的新世界秩序，但事與願違。

一月上台的川普政府以掃毒為名，動用軍力施壓委內瑞拉時，這些盟友除在口頭上表達支持，幾乎不見實際行動，他們不是因身陷戰爭而實力大減，就是忙於和美國的貿易及關稅談判。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員柏格說，這些所謂「威權主義軸心」的國家在承平時期看來很強大，但在其組成分子面臨危難之際，卻顯得有些空洞。

委內瑞拉前總統查維茲任內，委國憑藉龐大石油和礦產資源，與美國的對手建立政經關係，例如委國從中國的銀行借貸數十億美元，投入其國內的住房、電信及基礎建設，再以油償貸。

古巴則以派遣醫療團隊及軍事顧問換取委內瑞拉的廉價石油；伊朗協助委國建立製造小型車的工廠；白俄羅斯則幫忙興建磚廠。

分析家指出，委內瑞拉盟友基本上無力對抗美國，古巴、伊朗及尼加拉瓜等委國緊密夥伴的經濟已自身難保；委國兩個最強盟友則是中俄，提供軍備、維修、軍事訓練及經援，甚至外傳俄國正幫委國維修軍機與建構地對空飛彈防禦系統。

不過中俄正各自面臨挑戰，不再投入處理委內瑞拉面臨的安全問題。俄國陷於俄烏戰爭的高昂成本；中國則面臨經濟疲軟的壓力，且美國對委國祭出金融制裁，其他國家若伸援恐招致美方報復。

中俄都正與川普政府在外交或經貿上進行談判，此刻沒有動機在委內瑞拉問題上耗費自身的政治資本。

委內瑞拉 俄烏戰爭 古巴 中俄 俄國 川普

延伸閱讀

美國考慮封鎖領空 委內瑞拉批殖民心態

委內瑞拉遭美軍力施壓 中俄盟友支持「只出一張嘴」

美軍若攻委內瑞拉：戰力現況與游擊戰可能戰略解析

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

相關新聞

近3千億歐元遭凍結…川普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，近3000億歐元的俄羅斯境外資產因西方制裁被凍結，其中包括銀行戶頭、證券、房地產和游艇…

委國石油出口恐受衝擊 美若用兵可能推高油價

美國智庫大西洋理事會日前分析，一旦美國總統川普對委國用兵，委國石油的生產及出口勢必大受影響。全球油市短期內有美國本身及波...

只見口頭相挺 中俄反美盟友自顧不暇

華爾街日報十一月廿九日報導，廿年來委內瑞拉在全球積極結交反美盟友，像俄羅斯、中國大陸、古巴及伊朗，希望建立能對抗美國的新...

人心惶惶…戰爭陰影 將委人逼入困境

華盛頓郵報十一月廿九日報導，委內瑞拉人民已正試圖為美國攻擊做準備。他們一邊面臨美國總統川普的威脅，一邊又是無法信任的馬杜...

兵力輸人…委國抗美 擬打游擊、搞破壞

路透十一月廿九日報導，美國軍力遠勝委內瑞拉，委軍長期面臨缺乏訓練、薪餉低與裝備老舊問題。委內瑞拉對美國可能的入侵，已制定...

美委積怨 馬杜洛成川普眼中釘

美國總統川普第一任時就視委內瑞拉總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ祭出嚴厲的金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。