只見口頭相挺 中俄反美盟友自顧不暇

華爾街日報十一月廿九日報導，廿年來委內瑞拉在全球積極結交反美盟友，像俄羅斯、中國大陸、古巴及伊朗，希望建立能對抗美國的新世界秩序，但事與願違。

一月上台的川普政府以掃毒為名，動用軍力施壓委內瑞拉時，這些盟友除在口頭上表達支持，幾乎不見實際行動，他們不是因身陷戰爭而實力大減，就是忙於和美國的貿易及關稅談判。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員柏格說，這些所謂「威權主義軸心」的國家在承平時期看來很強大，但在其組成分子面臨危難之際，卻顯得有些空洞。

委內瑞拉前總統查維茲任內，委國憑藉龐大石油和礦產資源，與美國的對手建立政經關係，例如委國從中國的銀行借貸數十億美元，投入其國內的住房、電信及基礎建設，再以油償貸。

古巴則以派遣醫療團隊及軍事顧問換取委內瑞拉的廉價石油；伊朗協助委國建立製造小型車的工廠；白俄羅斯則幫忙興建磚廠。

分析家指出，委內瑞拉盟友基本上無力對抗美國，古巴、伊朗及尼加拉瓜等委國緊密夥伴的經濟已自身難保；委國兩個最強盟友則是中俄，提供軍備、維修、軍事訓練及經援，甚至外傳俄國正幫委國維修軍機與建構地對空飛彈防禦系統。

不過中俄正各自面臨挑戰，不再投入處理委內瑞拉面臨的安全問題。俄國陷於俄烏戰爭的高昂成本；中國則面臨經濟疲軟的壓力，且美國對委國祭出金融制裁，其他國家若伸援恐招致美方報復。

中俄都正與川普政府在外交或經貿上進行談判，此刻沒有動機在委內瑞拉問題上耗費自身的政治資本。