人心惶惶…戰爭陰影 將委人逼入困境

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

華盛頓郵報十一月廿九日報導，委內瑞拉人民已正試圖為美國攻擊做準備。他們一邊面臨美國總統川普的威脅，一邊又是無法信任的馬杜洛政府，生活朝不保夕，無從得知未來發展。一名當地婦女坦言，這種不確定性正將她逼入絕境。

上周某一天，幾架美軍戰機曾經護送一架戰略轟炸機飛近委內瑞拉的沿岸，委內瑞拉官媒也播出委國軍人對空鳴槍的畫面；首都卡拉卡斯東部的一家超市，則擠滿正搶購物資的民眾。隔天委內瑞拉空域和首都又恢復平靜。

一名委內瑞拉婦女說，十一月廿四日的首都街上一度空無一人，但過兩天國家又恢復正常。她直言，馬杜洛政府「是操弄民眾情緒的高手，並淡化任何可能代表他政權終結的可信威脅」。

委內瑞拉人民面臨美國攻擊威脅，又不信任馬杜洛政府能提供準確資訊，這種不安、疲憊的狀態讓部分民眾希望若有事要發生，那就趕快發生。

委內瑞拉人民原本更關注的是每天生計。在蘊藏豐富石油資源的委內瑞拉，民眾長年飽受專制社會主義政府經濟管理不善及政治壓迫之苦，通貨膨脹率和失業率均高，水、食品、藥品和能源的供應也不可靠，政治迫害還普遍發生。

但近幾周事態加速發展。美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）十一月廿一日示警，委內瑞拉和其周邊的安全情勢惡化、軍事活動升高後，委內瑞拉同月廿六日已撤銷六家主要國際航空公司營運許可。上述婦女就是旅行計畫被迫擱置的眾多旅客之一，她說這次旅行已計畫很久，「我幾個孩子都哭了。我已一年沒見到我姊妹」。

川普十一月廿九日在社媒發文表示，委內瑞拉空域應視為關閉後，卡拉卡斯附近的西蒙波利瓦國際機場出現接機民眾焦急等待，但本該抵達的航班遲未起飛；在該機場出發層，行李打包和餐飲服務區旅客也比平日少很多。

一名在卡拉卡斯從業的廚師也抱怨，「每次美國開口，我們就開始燃起希望。我們覺得事情或許真的可能發生，馬杜洛終於將下台。但什麼也沒發生」。

委內瑞拉 馬杜洛 美國 川普 航班

相關新聞

近3千億歐元遭凍結…川普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，近3000億歐元的俄羅斯境外資產因西方制裁被凍結，其中包括銀行戶頭、證券、房地產和游艇…

委國石油出口恐受衝擊 美若用兵可能推高油價

美國智庫大西洋理事會日前分析，一旦美國總統川普對委國用兵，委國石油的生產及出口勢必大受影響。全球油市短期內有美國本身及波...

只見口頭相挺 中俄反美盟友自顧不暇

華爾街日報十一月廿九日報導，廿年來委內瑞拉在全球積極結交反美盟友，像俄羅斯、中國大陸、古巴及伊朗，希望建立能對抗美國的新...

兵力輸人…委國抗美 擬打游擊、搞破壞

路透十一月廿九日報導，美國軍力遠勝委內瑞拉，委軍長期面臨缺乏訓練、薪餉低與裝備老舊問題。委內瑞拉對美國可能的入侵，已制定...

美委積怨 馬杜洛成川普眼中釘

美國總統川普第一任時就視委內瑞拉總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ祭出嚴厲的金...

