美委積怨 馬杜洛成川普眼中釘

美國總統川普第一任時就視委內瑞拉總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ祭出嚴厲的金融制裁，藉以推翻馬杜洛政府。

美委關係陷入冰凍多年，川普第一任的二○一七年就宣布制裁馬杜洛本人，二○一九年一月更承認委國反對派領袖瓜伊多為委國臨時總統，使美委外交關係完全破裂。二○一九年時任白宮國安顧問的波頓公開支持瓜伊多號召委國軍方「起義」推翻馬杜洛，即川普政府一貫不承認馬杜洛二○一八年宣稱自己當選連任的立場，質疑有嚴重選舉舞弊。

在川普第一任即將下台前夕的二○二一年一月，時任美國國務卿的龐培歐，將古巴重新列入資助恐怖主義的黑名單，理由之一就是古巴讓馬杜洛得以持續掌權，並製造國際恐怖分子得以在委國境內生存且壯大的環境。去年七月，馬杜洛贏得第三個六年任期，選舉結果仍被國內反對派及國際社會高度質疑。

但同年十一月川普當選，尼加拉瓜前駐美洲國家組織大使麥克菲爾茲表示，川普政府外交策略深受美國前總統尼克森及雷根影響，川普將延續尼克森一九七○年代的外交策略，強調以不可預測的行動嚇阻對手；川普也深受雷根「和平靠實力」信念的啟發，側重於在拉美展現美國實力。

例如川普揚言不惜動武收回巴拿馬運河的言論，他第二任將對委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜等拉美威權國家採取「零容忍」政策。現任美國國務卿魯比歐為古巴裔，長期對拉美的左翼政府持強烈反對和強硬立場，也直言不諱主張推翻馬杜洛。

紐約時報此前報導，若馬杜洛最終被迫下台，外界關切委國軍方是否會轉而支持臨時政府，以及軍方是否分裂成不同派系，以爭奪走私與非法採礦利益。

委國前檢察官蒙達拉認為，委國與利比亞及敘利亞等國不同，利、敘兩國在獨裁者被罷黜或逃亡後，陷入內戰或宗派衝突，但這兩國原本就存在深刻的宗教或族群分裂，委國則並非如此。

但也有專家持悲觀態度，主張委國社會的意識形態四分五裂情況很嚴重；美國入侵推翻伊拉克總統海珊後，當時伊拉克認定過去與他結盟的「社會復興黨」領導高層不可信，因此將他們逐出軍隊與政府體系。這種做法使數千人因此喪失公職資格，也使部分訓練有素的軍官投身反政府的游擊戰。