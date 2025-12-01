川普喊完全關閉委國領空 暗示可能對馬杜洛政府採取更多激進行動

在美國持續協調俄烏和平協議之際，總統川普再開新戰線，29日宣布航空業者應將委內瑞拉上方及周邊空域被視為「完全關閉」狀態，暗示可能對委國馬杜洛政府採取更多激進行動，以打擊川普政府所宣稱的毒品走私，升高兩國緊張。

川普在自家社群平台Truth Social寫道，「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請視『委內瑞拉上空及周邊空域為完全關閉』」。但他未說明更多細節，白宮也未回應彭博資訊與路透記者的說明請求。

不過，川普上周已暗示，美國近期可能攻擊在委國國土內、美國指控的毒品走私者。委國政府同日則發表聲明，譴責川普的言論為「殖民主義威脅」，「代表一種片面任意敵對行徑，與國際法原則不符」。

阿根廷研究機構CRIES彭特認為，川普釋出的訊息類似設置「禁航區」的概念，這通常是發動更廣泛軍事行動的前兆，而美國已明確暗示可能攻擊委國的地面目標。美國無法關閉其他國家的領空，但能禁止美國航空公司飛入特定國的領空。

美國聯邦航空管理局（FAA）上周已警告委國「安全局勢惡化，且境內或周邊軍事活動加劇」，主要航空公司飛越委內瑞拉時，面臨「潛在危險」，之後六家主要國際航空公司暫停飛往委國的航班，委國也吊銷這六家航空公司的營運許可。

儘管委國總統馬杜洛再三否認，川普政府仍認為馬杜洛在向美國提供非法毒品上，扮演特定角色，近來持續施壓馬杜洛政府，例如在加勒比海地區大規模集結兵力等，最新的威脅也可能是要委國低頭的籌碼。

華爾街日報與紐約時報都報導，川普和馬杜洛上周曾通電話。

目前委國國營的石油產業依然照常運作，雪佛龍（Chevron）等一些外國石油公司也在委國有生產據點。