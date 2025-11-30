以色列軍方：4名武裝分子離開加薩地道遭擊斃

以色列軍方今天表示，他們夜間在加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）擊斃4名從地道出來的巴勒斯坦武裝分子。

法新社報導，數十名哈瑪斯（Hamas）成員仍藏匿於加薩南部的地道內，這些地道位於以色列軍隊控制區域的地底下。

以色列軍方發表聲明說持續在拉法東部區域進行軍事行動，並表示「夜間發現4名恐怖分子離開這個區域的地下設施。部隊在以色列空軍指引下將他們擊斃」。

根據聲明，「以色列國防軍（IDF）南方司令部（Southern Command）仍按停火協議部署軍隊，並將採取行動清除任何眼前威脅。」

以色列軍方28日曾說，已擊斃逾30名企圖從加薩地道逃脫的戰士。

若干消息人士27日告訴法新社，針對加薩走廊南部地道網絡內戰士去留的談判正持續進行中。

美國居中斡旋並由埃及、土耳其及卡達擔任調解方的以哈停火協議，已於10月10日生效。不過，這項停火協議依然脆弱，以色列與哈瑪斯互控對方違反協議，加薩走廊仍陷入嚴重的人道危機。