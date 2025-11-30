最新民調曝光！高市早苗內閣支持率75% 連續2個月突破7成

日本經濟新聞社與東京電視台於28至30日進行的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率為75%，與10月前次調查的74%幾乎持平，不支持僅有18%。高市內閣自10月組成以來，連續2個月支持率維持在7成以上。

根據民調，支持的前兩名理由分別為「人品值得信賴」（37%）以及「具備領導力」（34%）。不支持的前兩名理由是「內閣以自民黨為中心」（35%）以及「人品不值得信賴」（30%）。

此外，日本政府於28日通過2025年度追加預算，作為對抗高物價、促進成長投資等經濟對策財源。民調顯示，認為經濟對策能夠有效抑制物價上漲的有35%，認為無效的則有40%。

至於「希望高市內閣優先處理的政策議題」，可複選回答。最多人回答「物價對策」（55%），接著依序是「經濟成長」（32%）、「外交與安全保障」（31%）、「年金」（26%），以及「雇用與薪資」（26%）。

政黨支持率方面，自民黨41%，較前月民調上升5個百分點，在10、11月連續2個月都有明顯增幅。聯合執政的日本維新會支持率5%，較前月下降4個百分點。

在野黨方面，參政黨7%支持率最高（前月6%），其次為立憲民主黨6%（前月7%）、國民民主黨6%（同前月）。參政黨自9月以來，再次成為支持率第2高的政黨。無黨派支持層為22%，與10月民調相同。

調查由日經研究公司於28至30日隨機撥打電話，針對18歲以上男女進行手機與市話電訪，取得1006份有效回答，回答率41.4%。