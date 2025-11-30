遭貪污案纏身…以色列總統證實 內唐亞胡提出請求「希望能被赦免」
以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）的辦公室今天表示，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）已正式提出請求，希望總統能赦免他。
內唐亞胡長期面臨貪污案審判，他否認相關指控，並已提出無罪答辯。美國總統川普曾致函赫佐格，呼籲他赦免內唐亞胡。
赫佐格的辦公室今天指出：「總統辦公室知悉這項非比尋常的請求，其影響甚大。在收到所有相關意見後，總統將以負責且誠實的態度審視這項請求。」
對此，內唐亞胡辦公室未立即針對置評要求作出回應。
