情況「非常危急」…孟加拉反對派領袖 前總理吉亞病危

孟加拉反對派領袖、前總理吉亞（Khaleda Zia）的所屬政黨今天表示，吉亞在首都達卡一家醫院接受治療，她的情況「非常危急」。

路透社報導，吉亞所屬政黨「孟加拉民族主義黨」（BNP）高層人員及醫生指出，現年80歲的吉亞於11月23日，因嚴重胸腔感染影響心臟與肺部，住進一家私人醫院。

吉亞病情惡化，加劇了「孟加拉民族主義黨」面臨的不確性，一是由於黨內精神領袖吉亞病重，二是因為代理黨主席、吉亞的兒子塔瑞克．拉曼（Tarique Rahman）仍在海外。

在孟加拉長年執政的前總理哈希納（Sheikh Hasina）遭推翻後，「孟加拉民族主義黨」再度受到矚目，而吉亞病危的時機相當敏感。

吉亞曾任孟加拉總理，是哈希納主要政敵。哈希納去年下令鎮壓由學生發起的抗議運動後，最終被趕下台並逃到印度。

拉曼自2008年旅居倫敦，他昨天在臉書寫道，他能否回到孟加拉「不完全在自己掌控之中」。此言引發對於他面臨政治或法律阻礙的臆測。