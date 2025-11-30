聚焦深化雙邊關係！歐非峰會於安哥拉舉行 歐盟在非洲如何應對大陸挑戰

在安哥拉首都魯安達（Luanda），非洲聯盟（非盟）和歐盟舉行了第七次峰會，主題是「通過有效的多邊主義促進和平與繁榮」。非盟和歐盟共代表82個國家，人口近20億。

「眾所周知，國際舞台上充滿不確定性。既有的國際地緣政治規範正受到挑戰，」非盟委員會主席馬哈茂德．優素福（Mahmoud Youssouf）在會議召開前發表聲明說。

俄羅斯在歐洲土地上進行一場戰爭；美國總統川普的激進關稅違反了世界貿易組織規則；中國積極進軍全球市場。而非洲則面對地區衝突加劇：蘇丹戰火紛飛，極端聖戰主義在薩赫勒地區蔓延。

此外，非洲部分地區也深受氣候變化的衝擊。「干旱摧毀了人們的生計。這是一個危險的組合。人們不得不冒險穿越大西洋和地中海，」德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）在峰會上表示。

因此，非洲和歐洲正在安哥拉尋求共識與合作。正如閉幕聲明中所述，與會國家堅持應該建立一個「基於國際法和有效多邊主義」的世界秩序。

非洲的潛力和歐洲的依賴

歐盟是非洲最大的貿易伙伴和投資來源國。據歐盟委員會主席馮德萊恩稱，非洲三分之一的出口產品銷往歐洲。

許多非洲國家擁有歐洲能源轉型和工業發展所需的關鍵原材料：稀土、銅、鈷和鋰。然而獲取原材料的競爭十分激烈，非洲希望避免單方面依賴歐盟。

「世界並非由一兩個國家組成。我們與所有對我們持開放態度的國家合作，」安哥拉總統、現任非盟輪值主席洛倫索（Joao Lourenco）表示，「我們對世界開放。」

「我們不想把非洲大陸拱手讓給其他國家，」梅爾茨警告說，他主要指的是中國。中國通過「一帶一路」倡議，投資非洲的橋梁、港口和公路。羅安達新建的機場就是由中國出資興建的。

「2002年安哥拉內戰結束後，中國通過貸款和基礎設施項目幫助安哥拉重建，」安哥拉德國商會的施佩爾邁爾（Vandre Spellmeier）告訴德國之聲。他認為，「歐盟現在介入還不算晚」。安哥拉目前正努力擺脫欠中國的巨額債務。

在地創造更多價值

「未來非洲和歐洲的合作應著重於知識和技能的交流，以促進非洲在地經濟的轉型，」德國馬歇爾基金會南方項目協調員薩姆（Hermine Sam）告訴德國之聲。否則，舊的惡性循環依然存在，她說。「原材料廉價出口，加工後卻要高價回購。」

德國阿登納基金會駐布魯塞爾多國發展對話負責人溫策克（Olaf Wientzek）也認為這是一個有效的槓桿。他告訴德國之聲：「加強本地加工能力，這正是歐洲在與中國的競爭中可以得分的地方。」

他承認，歐洲的程序通常更嚴格、更慢。「但與中國模式相比，歐洲希望能讓經濟擁有更大的參與度。」

「全球門戶」vs.「一帶一路」

「全球門戶」（Global Gateway）倡議被視為歐盟應對中國的舉措。該投資計劃通過歐盟融資和私人投資來支持基礎設施項目。

在該倡議框架下，一個備受矚目的項目正在安哥拉建設：洛比托走廊（Lobito Corridor）鐵路，這條鐵路將安哥拉、剛果民主共和國和贊比亞的原材料產區與大西洋沿岸連接起來。沿線將興建各種類型的企業，涵蓋農業到物流等領域。

這被視為歐盟的示範項目。歐委會主席馮德萊恩表示：「在將非洲與全球市場連接起來的同時，我們也支持非洲大陸內部的貿易。我認為這是非洲企業擴大規模、為全球競爭做好准備的最佳途徑。」

德國總理梅爾茨支持她的說法。他說：「歐盟內部統一市場是一個成功案例，也是歐洲有史以來最偉大的和平進程。正是在這樣的背景下，德國從一開始就支持泛非自由貿易區。」

然而，也有批評的聲音。「全球門戶計劃在構思之初並未與非洲利益相關方進行磋商，也忽視了非洲的優先事項，」馬歇爾基金會的薩姆告訴德國之聲。她表示，歐盟經常因高談闊論卻鮮有實際行動而受到批評，「尤其與中國相比」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】