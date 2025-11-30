結束土耳其行程後 教宗良十四世第二站赴黎巴嫩「傳遞和平訊息」

快訊

中央社／ 伊斯坦堡30日綜合外電報導
圖為30日，教宗良十四世在伊斯坦堡聖喬治宗主教教堂參加聖禮儀式。法新社
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天結束海外首訪第一站土耳其行程後，將前往下一站黎巴嫩會晤該國總統和總理，並在這個持續受以色列空襲的國家傳遞和平訊息。

路透社報導，良十四世在土耳其進行為期4天訪問，他示警全球血腥衝突異常頻繁，已對人類未來構成威脅，同時譴責以宗教之名發動的暴力行為。黎巴嫩是他海外首訪的第二站，也是本次出訪最後一站。

教宗預計於格林威治時間13時45分（台灣時間30日晚間9時45分）抵達黎巴嫩哈里里國際機場（Beirut-Rafic Hariri International Airport），隨後會晤黎巴嫩總統和總理，並對該國國家領袖發表演說。

現年70歲、身體硬朗的良十四世抵達黎巴嫩後將展開繁忙的行程，之後返回羅馬。

他的行程包括造訪2020年黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口一起化學爆炸案現場並進行祈禱；這起事件當時造成逾200人喪生，財損估達數十億美元。

良十四世還會在貝魯特濱海地區舉行戶外彌撒，以及造訪當地一間精神專科醫院，該院醫護人員和病友正殷切期盼教宗蒞臨。

據報導，教宗這趟旅程不會前往被以色列當作攻擊目標的黎巴嫩南部地區。

黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）28日表示，他期盼教宗到訪能促使以色列停止攻擊。

黎巴嫩德魯士族（Druze）領袖阿比穆納（Sheikh Sami Abi al-Muna）指出，黎巴嫩「需要這趟訪問帶來希望的曙光」。

德魯士族是活躍於敘利亞、黎巴嫩、以色列和以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）的阿拉伯語系少數民族宗教群體。

黎巴嫩 教宗 以色列 良十四世 羅馬

