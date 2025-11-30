快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

教宗訪土耳其 群眾冒雨參加伊斯坦堡彌撒

中央社／ 伊斯坦堡29日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世。圖／美聯社
羅馬天主教教宗良十四世。圖／美聯社

羅馬天主教教宗良十四世今天參訪伊斯坦堡藍色清真寺，脫下鞋子以示尊重，但並未出現祈禱舉動。隨後，他轉往福斯汽車體育館主持彌撒，吸引數千名信徒冒著雨到場參加。

綜合法新社和路透社報導，這位美國籍教宗微微鞠躬後，步入可容納1萬名信徒的藍色清真寺（Blue Mosque），由當地伊瑪目等宗教領袖帶領參觀整個園區。

良十四世（Pope Leo XIV）穿著白襪步行參觀，在20分鐘的行程中不時露出微笑，並與其中一位嚮導開玩笑。

不過，與前任教宗不同，良十四世並未參訪鄰近的聖索菲亞（Hagia Sophia）。這座傳奇的6世紀拜占庭大教堂，在鄂圖曼帝國時期改為清真寺，後於現代土耳其共和國時期轉為博物館。

此外，今天有數千名信徒冒著雨，參加教宗在福斯汽車體育館（Volkswagen Arena）主持的彌撒，有些人甚至趕搭好幾小時的車程，為的就是一睹教宗風采。

來自剛果共和國、68歲的莫克（Gigi Moke）笑容滿面地說：「我要去參加彌撒，這是我人生第一次！」

27歲的伊朗基督徒難民埃斯凡迪亞里（Kasra Esfandiyari）與母親從西部度假城市伊茲米爾（Izmir）搭車6小時到場，他直呼：「這是歷史性時刻，跟在電視上看完全不同。」

這場彌撒以多種語言獻上祈禱與讀經，其間穿插動人心弦的合唱詠嘆。

在講道中，良十四世勉勵信眾「搭建團結的橋梁」，不論在自身社區也好，不同基督教宗派之間也好，或與其他宗教的弟兄姊妹也好。

他表示：「我們希望一同前行，珍惜彼此的共通點，打破成見與猜疑的高牆，推動相互了解與尊重，為所有人帶來強而有力的希望訊息。」

44歲旅居伊茲密爾的西班牙籍信徒馬貴斯（Elena Gimenez Marques）說：「我們為了來這裡搭了7個小時的巴士，因為對基督徒而言，靠近教宗就像靠近天主一樣。」

教宗 良十四世 體育館

延伸閱讀

關切中東和平…教宗良十四世海外首訪 第一站土耳其

香港宏福苑惡火 至少34國致哀 教宗發信慰問表悲痛

教宗良十四世首次海外行程 中東和平成焦點

教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

相關新聞

教宗訪土耳其 群眾冒雨參加伊斯坦堡彌撒

羅馬天主教教宗良十四世今天參訪伊斯坦堡藍色清真寺，脫下鞋子以示尊重，但並未出現祈禱舉動。隨後，他轉往福斯汽車體育館主持彌...

法國極右翼黨魁巴德拉又遭砸雞蛋 74歲嫌犯被捕

法國極右派「國民聯盟」黨主席巴德拉（Jordan Bardella）今天在西南部莫瓦薩克（Moissac）出席新書宣傳活...

抗議防洪工程弊案 菲律賓數千人上街要求究責

數以千計民眾今天聚集在菲律賓首都馬尼拉，要求政府對一宗涉及數十億美元的基礎建設弊案究責，已有數十名官員、議員和營建商被控...

美軍若攻委內瑞拉：戰力現況與游擊戰可能戰略解析

美國總統川普（Donald Trump）今天大幅升高施壓委內瑞拉，警告該國領空應視為「關閉」，讓外界日益憂心軍事行動恐近...

加薩未來警力 埃及培訓數百名名巴勒斯坦人

巴勒斯坦官員表示，埃及正培訓數百名巴勒斯坦警察，計畫讓他們成為戰後加薩（Gaza）安全部隊

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）攜女一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，他特別強調空軍應在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。