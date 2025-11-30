教宗訪土耳其 群眾冒雨參加伊斯坦堡彌撒

羅馬天主教教宗良十四世今天參訪伊斯坦堡藍色清真寺，脫下鞋子以示尊重，但並未出現祈禱舉動。隨後，他轉往福斯汽車體育館主持彌撒，吸引數千名信徒冒著雨到場參加。

綜合法新社和路透社報導，這位美國籍教宗微微鞠躬後，步入可容納1萬名信徒的藍色清真寺（Blue Mosque），由當地伊瑪目等宗教領袖帶領參觀整個園區。

良十四世（Pope Leo XIV）穿著白襪步行參觀，在20分鐘的行程中不時露出微笑，並與其中一位嚮導開玩笑。

不過，與前任教宗不同，良十四世並未參訪鄰近的聖索菲亞（Hagia Sophia）。這座傳奇的6世紀拜占庭大教堂，在鄂圖曼帝國時期改為清真寺，後於現代土耳其共和國時期轉為博物館。

此外，今天有數千名信徒冒著雨，參加教宗在福斯汽車體育館（Volkswagen Arena）主持的彌撒，有些人甚至趕搭好幾小時的車程，為的就是一睹教宗風采。

來自剛果共和國、68歲的莫克（Gigi Moke）笑容滿面地說：「我要去參加彌撒，這是我人生第一次！」

27歲的伊朗基督徒難民埃斯凡迪亞里（Kasra Esfandiyari）與母親從西部度假城市伊茲米爾（Izmir）搭車6小時到場，他直呼：「這是歷史性時刻，跟在電視上看完全不同。」

這場彌撒以多種語言獻上祈禱與讀經，其間穿插動人心弦的合唱詠嘆。

在講道中，良十四世勉勵信眾「搭建團結的橋梁」，不論在自身社區也好，不同基督教宗派之間也好，或與其他宗教的弟兄姊妹也好。

他表示：「我們希望一同前行，珍惜彼此的共通點，打破成見與猜疑的高牆，推動相互了解與尊重，為所有人帶來強而有力的希望訊息。」

44歲旅居伊茲密爾的西班牙籍信徒馬貴斯（Elena Gimenez Marques）說：「我們為了來這裡搭了7個小時的巴士，因為對基督徒而言，靠近教宗就像靠近天主一樣。」