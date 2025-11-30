快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

加薩未來警力 埃及培訓數百名名巴勒斯坦人

中央社／ 加薩市29日綜合外電報導
圖為埃及外長阿布德拉提。（路透）
圖為埃及外長阿布德拉提。（路透）

巴勒斯坦官員表示，埃及正培訓數百名巴勒斯坦警察，計畫讓他們成為戰後加薩（Gaza）安全部隊。

法新社報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）8月與巴勒斯坦總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）會談時宣布，計畫為加薩培訓5000名警察。

要求匿名的巴勒斯坦官員表示，今年3月已有第一批逾500名警察在開羅受訓；此一為期2個月的課程今年9月再次啟動，有更多學員參與。

這批警察將全由加薩走廊（Gaza Strip）人員組成，薪資則由位於約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）巴勒斯坦自治政府支付。

巴勒斯坦1名26歲的警察表示：「我對這次訓練非常滿意。我們希望戰爭與攻擊能永久結束，也渴望服務國家和同胞。」

這名警察表示，希望這支安全部隊能夠「獨立，只效忠巴勒斯坦，不受外部聯盟或利益左右」。

要求匿名的巴勒斯坦中尉說：「我們接受卓越的實務訓練，並配備現代化的邊境監控設備。」

這名中尉去年與家人離開加薩，他指出，訓練聚焦於2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列所引發的戰爭影響以及損害。

哈瑪斯對以色列的攻擊導致1221人喪生，以色列的報復，據當地衛生部門統計，至少造成7萬100人死亡。聯合國認為此數據具可信度。

訓練課程同時強調，巴勒斯坦解放組織（PLO）是巴勒斯坦人民唯一合法代表，高階官員證實，自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）已指示內政部長與埃及協調培訓事宜。

去年底在埃及主持的會談中，巴勒斯坦各派系，包括哈瑪斯與阿巴斯所屬的法塔（Fatah），同意組成約1萬名警察的部隊。

埃及將培訓其中一半人員，其餘5000人將來自加薩走廊的警察部隊。哈瑪斯自2007年奪權以來，一直控制當地的警察部隊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府，反對戰後讓哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府參與加薩事務。

哈瑪斯在加薩持續部署武裝人員維持交通秩序、協調居民糾紛，實際上仍在執行某種程度的治安管理。

哈瑪斯表示已不再尋求統治加薩，但也不會退出，仍將是巴勒斯坦政治生活的核心部分。

在棘手的去軍事化問題上，哈瑪斯表示不排除交出部分武器，但僅會作為巴勒斯坦內部政治進程的一環。

巴勒斯坦 加薩走廊 警察

延伸閱讀

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

加薩停火協議第2階段 調解方齊聚開羅會談

以色列空襲加薩釀27死　以哈互控違反停火協議

闖關成功！安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

相關新聞

教宗訪土耳其 群眾冒雨參加伊斯坦堡彌撒

羅馬天主教教宗良十四世今天參訪伊斯坦堡藍色清真寺，脫下鞋子以示尊重，但並未出現祈禱舉動。隨後，他轉往福斯汽車體育館主持彌...

法國極右翼黨魁巴德拉又遭砸雞蛋 74歲嫌犯被捕

法國極右派「國民聯盟」黨主席巴德拉（Jordan Bardella）今天在西南部莫瓦薩克（Moissac）出席新書宣傳活...

抗議防洪工程弊案 菲律賓數千人上街要求究責

數以千計民眾今天聚集在菲律賓首都馬尼拉，要求政府對一宗涉及數十億美元的基礎建設弊案究責，已有數十名官員、議員和營建商被控...

美軍若攻委內瑞拉：戰力現況與游擊戰可能戰略解析

美國總統川普（Donald Trump）今天大幅升高施壓委內瑞拉，警告該國領空應視為「關閉」，讓外界日益憂心軍事行動恐近...

加薩未來警力 埃及培訓數百名名巴勒斯坦人

巴勒斯坦官員表示，埃及正培訓數百名巴勒斯坦警察，計畫讓他們成為戰後加薩（Gaza）安全部隊

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）攜女一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，他特別強調空軍應在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。