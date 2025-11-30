加薩未來警力 埃及培訓數百名名巴勒斯坦人

巴勒斯坦官員表示，埃及正培訓數百名巴勒斯坦警察，計畫讓他們成為戰後加薩（Gaza）安全部隊。

法新社報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）8月與巴勒斯坦總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）會談時宣布，計畫為加薩培訓5000名警察。

要求匿名的巴勒斯坦官員表示，今年3月已有第一批逾500名警察在開羅受訓；此一為期2個月的課程今年9月再次啟動，有更多學員參與。

這批警察將全由加薩走廊（Gaza Strip）人員組成，薪資則由位於約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）巴勒斯坦自治政府支付。

巴勒斯坦1名26歲的警察表示：「我對這次訓練非常滿意。我們希望戰爭與攻擊能永久結束，也渴望服務國家和同胞。」

這名警察表示，希望這支安全部隊能夠「獨立，只效忠巴勒斯坦，不受外部聯盟或利益左右」。

要求匿名的巴勒斯坦中尉說：「我們接受卓越的實務訓練，並配備現代化的邊境監控設備。」

這名中尉去年與家人離開加薩，他指出，訓練聚焦於2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列所引發的戰爭影響以及損害。

哈瑪斯對以色列的攻擊導致1221人喪生，以色列的報復，據當地衛生部門統計，至少造成7萬100人死亡。聯合國認為此數據具可信度。

訓練課程同時強調，巴勒斯坦解放組織（PLO）是巴勒斯坦人民唯一合法代表，高階官員證實，自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）已指示內政部長與埃及協調培訓事宜。

去年底在埃及主持的會談中，巴勒斯坦各派系，包括哈瑪斯與阿巴斯所屬的法塔（Fatah），同意組成約1萬名警察的部隊。

埃及將培訓其中一半人員，其餘5000人將來自加薩走廊的警察部隊。哈瑪斯自2007年奪權以來，一直控制當地的警察部隊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府，反對戰後讓哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府參與加薩事務。

哈瑪斯在加薩持續部署武裝人員維持交通秩序、協調居民糾紛，實際上仍在執行某種程度的治安管理。

哈瑪斯表示已不再尋求統治加薩，但也不會退出，仍將是巴勒斯坦政治生活的核心部分。

在棘手的去軍事化問題上，哈瑪斯表示不排除交出部分武器，但僅會作為巴勒斯坦內部政治進程的一環。