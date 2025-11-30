余茂春：日相台灣有事言論基於戰略現實 美國應效法

快訊

中央社／ 華盛頓29日專電

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起國際關注。美學者余茂春分析，高市將日本的立場奠基於日本安全環境中的地理與戰略現實；美國需要高市早苗式的戰略清晰表述，台灣防衛不僅是台灣的問題，「它是美國的問題」。

高市日前表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

川普1.0的中國政策重要智囊、現為華府智庫哈德遜研究所中國中心主任的余茂春近期投書華盛頓時報（Washington Times）寫道，高市未將日本的立場建立在抽象的主權爭議或歷史主張之上，而是奠基於日本安全環境中的地理與戰略現實。透過這樣的做法，她為其他民主國家，特別是美國，提供了一個重新思考自身在台灣未來中所涉利害關係的範例。

余茂春表示，北京偏好的敘事是台灣「屬於中國」，其他國家應置身事外。這種框架迫使國際社會從中國民族主義的視角，而非以印太地緣政治平衡的觀點來看待台灣安全；各國表示「反對片面改變現狀」、「支持和平解決方案」或「維持戰略模糊」，但卻很少明確表述台灣的命運對其自身國家安全所代表的意義為何。

他分析，高市不浪費時間去爭論中國的歷史主張或台灣的政治地位，而是聚焦台灣安全對日本的影響並指出，台灣距離日本與那國島約110公里，且日本關鍵的海上航線、能源運輸及防衛範圍都直接與台灣的海、空域相交疊。

也就是說，若台灣淪陷，日本的安全也將隨之崩解。余茂春指出，高市主張，保衛台灣對於保衛日本自身至關重要，利害關係是直接、具體，且涉及日本國家利益。

余茂春認為，這為其他民主國家提供清楚闡述自身利益的範本，「華府尤其應該注意這點」。

他指出，與日本相同，若台灣被北京控制，美國面臨的戰略環境將發生劇烈改變。除了台灣在全球晶片製造的主導地位落入中共手中，將嚴重損害美國經濟，解放軍掌控的台灣將使第一島鏈出現裂痕，讓中國得以擴大軍力投射範圍，也會削弱美日、美菲同盟，威脅關島，並摧毀美國在亞洲作為安全保證者的可信度。

余茂春表示，美國目前仍主要以支持民主或反對脅迫的語言來描述台灣問題，這些目標雖有價值，「但不足以動員持久的國家承諾」。

他呼籲，「美國需要高市表述的那種戰略清晰」，台灣的防衛不僅是台灣的問題，也不主要是中國的問題，它是美國的問題。「這不是只為了保護民主或避免衝突，而是為了阻止全球權力平衡出現足以讓美國變得更不安全、更不具影響力且更無力塑造國際秩序的劇烈變化」。

余茂春認為，高市的論述不僅提醒了日本的地理脆弱性，也向美國發出一項戰略邀請，「以更實際的方式看待台灣」。

他指出，保衛台灣符合日本的國家利益，也同樣符合美國國家利益。「捍衛台灣，在最實際且最深遠的意義上，就是捍衛美國的未來」。

日本 美國 戰略

