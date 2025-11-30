金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）攜女一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，他特別強調空軍應在嚇阻核戰上發揮重要功能。

北韓「勞動新聞」（Rodong Sinmun）公開的照片顯示，金正恩視察了看似無人機、機動式飛彈發射車等裝備。

稍早烏克蘭情報官員向路透社表示，北韓已開始大量生產小型短程「第一人稱視角」（FPV）無人機，以及較大型的中程戰場攻擊型無人機。

根據北韓官方媒體公布的照片，金正恩和女兒金朱愛身著長皮衣，一起觀看慶祝空軍成立80周年的飛行表演，並視察多款飛機展示，包括北韓今年稍早公開的空中預警機。

「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩在演講中表示：「空軍將獲得新的戰略軍事資產，並被賦予一項新的重要任務。」但他並未詳細說明。

金正恩說，國家對空軍寄予厚望，「應在嚇阻核戰上發揮重要角色」。

他表示：「空軍必須果斷反擊，並遏制敵方各類間諜活動，以及可能的軍事挑釁。」