金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
北韓領導人金正恩（右二）與女兒金朱愛（右）。 歐新社
北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）攜女一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，他特別強調空軍應在嚇阻核戰上發揮重要功能。

北韓「勞動新聞」（Rodong Sinmun）公開的照片顯示，金正恩視察了看似無人機、機動式飛彈發射車等裝備。

稍早烏克蘭情報官員向路透社表示，北韓已開始大量生產小型短程「第一人稱視角」（FPV）無人機，以及較大型的中程戰場攻擊型無人機。

根據北韓官方媒體公布的照片，金正恩和女兒金朱愛身著長皮衣，一起觀看慶祝空軍成立80周年的飛行表演，並視察多款飛機展示，包括北韓今年稍早公開的空中預警機。

「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩在演講中表示：「空軍將獲得新的戰略軍事資產，並被賦予一項新的重要任務。」但他並未詳細說明。

金正恩說，國家對空軍寄予厚望，「應在嚇阻核戰上發揮重要角色」。

他表示：「空軍必須果斷反擊，並遏制敵方各類間諜活動，以及可能的軍事挑釁。」

北韓 空軍 金正恩

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）攜女一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，他特別強調空軍應在...

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普...

全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航

東京新聞報導，全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。

健康來得及／「無毒」鍋具真無毒？專家教看破行銷用語

市面上充斥「無毒」、「不含PFAS」等不沾鍋標示，但真相往往比廣告語更複雜。專家指出，不沾塗層一旦被刮傷、空燒或清洗方式不當，可能提高接觸永久化學物質（PFAS）的風險，而這類物質已被多項研究與健康問題連結。即使塗層本身相對安全，長期磨損、過熱與老舊鍋具，都可能讓家庭在不知情下增加暴露量。許多家庭常見的清洗習慣、工具選擇與使用方式，其實都可能是關鍵變因。哪些行為最需要警惕？你的鍋具是否到了該汰換的時候？

美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普...

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販...

