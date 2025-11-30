各大航空連夜檢修空中巴士 適逢假日交通影響有限

快訊

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

空中巴士要求立即檢修6000架A320系列客機，全球航班可能因此大亂，不過各大航空連夜趕工加上適逢感恩節假期，大多數公司今天表示檢修完成或接近完成，航班營運未受重大影響。

綜合法新社與路透社報導，歐洲最大飛機製造商空中巴士（Airbus）昨天晚間宣布在美國發生技術故障事件後，A320系列相關機型若不更新軟體，不得營運飛行。外界擔心恐有數百架飛機將長期停飛。

不過，多家歐洲主要航空公司表示，實際上航班取消的情況極少或並未出現，儘管在拉丁美洲及亞洲，情況似乎較為嚴峻。

交通部民用航空局要求30日上午8時前完成檢修，經查國籍航空有67架A320、A321型飛機，約2/3受到影響。

路透社指出，這可能是空巴成立55年最大規模召修事件。空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）坦言，這項修正「確實帶來重大後勤挑戰與延誤」，但強調各航空公司正日以繼夜，確保所需更新「能以最快速度完成，讓飛機盡快重返藍天」。

佛喜於Linkedin發文表示：「我要誠摯向所有受影響航空公司客戶與乘客致歉。但我們認為，沒有什麼比飛行安全更重要。」

今年10月捷藍航空（Jet Blue）一架班機發生技術故障，空中巴士昨天指示客戶採取「立即預防措施」。此故障牽涉強烈的太陽輻射，恐會破壞對飛行控制至關重要的數據。

各大航空公司徹夜檢修，將亞洲與歐洲航班延誤情形控制在最低程度，避免旅客輸運的最糟情況發生。對於感恩節假期結束後將迎接人潮的美國，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，受影響的空中交通「已有重大進展，可望於30日午夜前按時完成修復。」

達菲在社群平台X表示，旅客「不必擔心會有嚴重影響。」

全日空（ANA）營運的空中巴士A320數量為日本之冠，這家日本最大航空公司及其附屬的樂桃航空，29日取消95個航班，影響1萬3500名旅客；至於它的競爭對手日本航空（Japan Airlines）主要使用波音（Boeing）飛機，未使用空中巴士A320機型。

全球最大A320機型營運商美國航空（American Airlines）表示，旗下480架A320中有209架需要調整，數量低於原先預估，多數預計30日可完成。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）接受BFM電視台（BFMTV）訪問時表示，製造商已於昨天起陸續完成逾5000架飛機的調整作業。

他指出，實際上需要較長時間維修的飛機數量，恐遠低於原先估計的1000架。

塔巴羅補充說，「我們一度擔心多達千架的飛機須要調整，目前看來僅剩百餘架需要更長的作業時間。」

相關新聞

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普...

全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航

東京新聞報導，全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。

健康來得及／「無毒」鍋具真無毒？專家教看破行銷用語

市面上充斥「無毒」、「不含PFAS」等不沾鍋標示，但真相往往比廣告語更複雜。專家指出，不沾塗層一旦被刮傷、空燒或清洗方式不當，可能提高接觸永久化學物質（PFAS）的風險，而這類物質已被多項研究與健康問題連結。即使塗層本身相對安全，長期磨損、過熱與老舊鍋具，都可能讓家庭在不知情下增加暴露量。許多家庭常見的清洗習慣、工具選擇與使用方式，其實都可能是關鍵變因。哪些行為最需要警惕？你的鍋具是否到了該汰換的時候？

美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普...

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販...

瓦礫中搭教室 加薩學童面臨書本與覓食之戰

持續滿2年的以哈戰爭在10月10日達成停火協議，加薩兒童得以在近日重返校園；然而，書籍和學習用品嚴重匱乏，且孩童還必須負...

