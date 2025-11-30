聽新聞
全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航
東京新聞報導，全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。
總部在法國的空中巴士28日向全球超過350家營運商發布通告，下令立即召修廣泛使用的A320系列客機，根據路透報導，這次軟體故障影響全球約6000架飛機，多家國際航空受到大規模衝擊。
全日空29日開始進行軟體檢修，並在29日取消95個航班，影響約1.3萬名旅客，並於30日取消6個航班。
根據全日空說法，30日取消的6個航班均為上午在羽田機場起降的航班。原先預估每架飛機的改修作業需要約4小時，但實際上僅花費大約2小時即完成。
