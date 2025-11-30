全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航

市面上充斥「無毒」、「不含PFAS」等不沾鍋標示，但真相往往比廣告語更複雜。專家指出，不沾塗層一旦被刮傷、空燒或清洗方式不當，可能提高接觸永久化學物質（PFAS）的風險，而這類物質已被多項研究與健康問題連結。即使塗層本身相對安全，長期磨損、過熱與老舊鍋具，都可能讓家庭在不知情下增加暴露量。許多家庭常見的清洗習慣、工具選擇與使用方式，其實都可能是關鍵變因。哪些行為最需要警惕？你的鍋具是否到了該汰換的時候？

2025-11-30 09:00