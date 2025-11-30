德另類選擇黨成立新青年組織 數萬人上街抗議

德國另類選擇黨（AfD）今天在黑森邦吉森（Giessen）舉行新青年組織成立大會，全國反極右翼團體動員數萬人前往人口僅9萬的吉森抗議，警方出動大批警力應對。隨著AfD影響力擴大，德國社會對極右翼「年輕化」與「正常化」憂慮日益加深。

AfD前青年組織「德國青年另類選擇」（Junge Alternative, JA）2023年被德國聯邦憲法保護局判定為極右翼團體，在今年初宣布解散。經黨內協調，AfD決定成立新青年組織「德國世代」（Generation Deutschland）作為替代，並於本周末舉行成立大會。

根據明鏡周刊（Der Spiegel）調查，被提名進入「德國世代」領導層的多名成員，與德國國族主義、新右派、認同派運動等極右外圍組織連結甚深。

報導指出，擬任主席的豪姆（Jean-Pascal Hohm）與新納粹前身組織關係密切，並多次發表人口替換、反移民等極端言論；副主席候選人也曾參與極右思想沙龍、在社群媒體發表極端史觀與仇外貼文。

這使得「德國世代」在吉森的成立大會備受關注。由反極右翼公民團體組成的「抵抗」聯盟（Widersetzen）自數月前即展開動員，今天清晨，200多輛遊覽車自全德80座城市開往吉森。警方粗估，至少5萬示威者湧入吉森，人數超過這座僅9萬人口小城的一半。

綜合德媒報導，示威者坐在道路與圓環上封鎖交通，堵住通往場館的路，讓AfD代表團延誤數小時抵達會場，他們並高喊反法西斯口號，多次試圖突破警方部署的圍欄與封鎖線。

警方則出動6000名警力，與警犬、水炮車與催淚瓦斯應對，現場多次發生推擠與衝突，警方表示，有多名員警遭輕傷，抗議者則批評警方執法過度。

儘管抗議行動未能阻止「德國世代」成立，示威聯盟認為行動已達到象徵性目標。發言人馬利塔菲（Suraj Mailitafi）表示，民眾的不安與憤怒正在全國蔓延，「我們要向極右勢力展示，不會默默看著德國的未來被改寫」。

吉森市長比契爾（Frank-Tilo Becher）受圖片報（Bild）採訪時則評論，這場衝突是極右翼與反極右翼角力的縮影。隨AfD支持度持續攀升，德國社會對極右翼「年輕化」與「正常化」的憂慮也越來越深。