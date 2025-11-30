快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

德另類選擇黨成立新青年組織 數萬人上街抗議

中央社／ 柏林29日專電

德國另類選擇黨（AfD）今天在黑森邦吉森（Giessen）舉行新青年組織成立大會，全國反極右翼團體動員數萬人前往人口僅9萬的吉森抗議，警方出動大批警力應對。隨著AfD影響力擴大，德國社會對極右翼「年輕化」與「正常化」憂慮日益加深。

AfD前青年組織「德國青年另類選擇」（Junge Alternative, JA）2023年被德國聯邦憲法保護局判定為極右翼團體，在今年初宣布解散。經黨內協調，AfD決定成立新青年組織「德國世代」（Generation Deutschland）作為替代，並於本周末舉行成立大會。

根據明鏡周刊（Der Spiegel）調查，被提名進入「德國世代」領導層的多名成員，與德國國族主義、新右派、認同派運動等極右外圍組織連結甚深。

報導指出，擬任主席的豪姆（Jean-Pascal Hohm）與新納粹前身組織關係密切，並多次發表人口替換、反移民等極端言論；副主席候選人也曾參與極右思想沙龍、在社群媒體發表極端史觀與仇外貼文。

這使得「德國世代」在吉森的成立大會備受關注。由反極右翼公民團體組成的「抵抗」聯盟（Widersetzen）自數月前即展開動員，今天清晨，200多輛遊覽車自全德80座城市開往吉森。警方粗估，至少5萬示威者湧入吉森，人數超過這座僅9萬人口小城的一半。

綜合德媒報導，示威者坐在道路與圓環上封鎖交通，堵住通往場館的路，讓AfD代表團延誤數小時抵達會場，他們並高喊反法西斯口號，多次試圖突破警方部署的圍欄與封鎖線。

警方則出動6000名警力，與警犬、水炮車與催淚瓦斯應對，現場多次發生推擠與衝突，警方表示，有多名員警遭輕傷，抗議者則批評警方執法過度。

儘管抗議行動未能阻止「德國世代」成立，示威聯盟認為行動已達到象徵性目標。發言人馬利塔菲（Suraj Mailitafi）表示，民眾的不安與憤怒正在全國蔓延，「我們要向極右勢力展示，不會默默看著德國的未來被改寫」。

吉森市長比契爾（Frank-Tilo Becher）受圖片報（Bild）採訪時則評論，這場衝突是極右翼與反極右翼角力的縮影。隨AfD支持度持續攀升，德國社會對極右翼「年輕化」與「正常化」的憂慮也越來越深。

德國 青年 衝突

延伸閱讀

Audi 邀您感受「2025 德國聖誕市集」同步賞鑑全新 A6 e-tron 與 SQ5

德國任命知名太空人掌航太部門 獲業界、民間罕見一致好評

花博、新北與桃園三地化身歐風冬季市集！「德國耶誕市集 」連3週登場，音樂表演 × 手作全公開，再抽「歐洲機票」

還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

相關新聞

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普...

全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航

東京新聞報導，全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。

健康來得及／「無毒」鍋具真無毒？專家教看破行銷用語

市面上充斥「無毒」、「不含PFAS」等不沾鍋標示，但真相往往比廣告語更複雜。專家指出，不沾塗層一旦被刮傷、空燒或清洗方式不當，可能提高接觸永久化學物質（PFAS）的風險，而這類物質已被多項研究與健康問題連結。即使塗層本身相對安全，長期磨損、過熱與老舊鍋具，都可能讓家庭在不知情下增加暴露量。許多家庭常見的清洗習慣、工具選擇與使用方式，其實都可能是關鍵變因。哪些行為最需要警惕？你的鍋具是否到了該汰換的時候？

美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普...

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販...

瓦礫中搭教室 加薩學童面臨書本與覓食之戰

持續滿2年的以哈戰爭在10月10日達成停火協議，加薩兒童得以在近日重返校園；然而，書籍和學習用品嚴重匱乏，且孩童還必須負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。